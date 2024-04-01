ذكرى بناء المتحف المصري.. 127 عاما على وضع حجر الأساس

في الأول من ابريل عام 1897، وُضع حجر أساس المتحف المصري بالقاهرة، ليكون علامةً بارزةً في تاريخ مصر الحديث، ففي هذا اليوم، حضر الخديوي عباس حلمي الثاني وعدد من كبار رجال الدولة لحظة تاريخية تُؤسس لواحد من أقدم المتاحف الأثرية في الشرق الأوسط.

أقدم متحف أثري في الشرق الأوسط

يعد المتحف المصري بالقاهرة أقدم متحف أثري في الشرق الأوسط وأول مبنى يتم تصميمه ليكون متحفًا للآثار، لافتا إلى أنَّ الحكومة المصرية آنذاك قررت بناء المتحف في ميدان الإسماعيلية (ميدان التحرير حالياً) ما بين نهر النيل والثكنات البريطانية حينها على مساحة 15 ألف متر مربع، وبتكلفة بلغت نحو 240 ألف جنيه، وفق بيان صادر اليوم.