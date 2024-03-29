إقبال كبير من السياح الأجانب على زيارة المتحف المصري بالتحرير (صور)

شهد المتحف المصرى بالتحرير، اليوم الجمعة، توافد أعداد كبيرة من السياح الأجانب على زيارته، حيث إمتدت طوابير حجز التذاكر لبضعة أمتار، وحرص السياح على زيارة كافة قاعات المتحف، لاسيما قاعتي «كنوز تانيس» و«توت عنخ آمون»، كما حرصوا على التقاط الصور الفوتوغرافية، خلال تواجدهم بالمتحف.

مواعيد عمل المتحف المصري بالتحرير خلال رمضان

وأعلن المتحف المصري بالتحرير، أن مواعيد زيارة المتحف خلال شهر رمضان الجاري تكون من الساعة 9 صباحًا حتى الساعة 4 مساءً، على أن يتم غلق شباك حجز التذاكر فى تمام الساعة الـ3 عصرًا، موضحًا أن نظام الدفع لشراء تذاكر دخول المتحف يكون باستخدام الكروت البنكية، مع وجود شباك للدفع الكاش للمصرين والعرب فقط.

دخول الأطفال حتى سن 6 سنوات بالمجان

وأشار المتحف المصري بالتحرير، إلى أنّ التصوير الفوتوغرافي التذكاري بالموبايل يكون بالمجان، شريطة عدم استخدام الفلاش، لافتًا إلى أن التصوير ممنوع داخل غرفة قناع توت عنخ آمون وقاعتي كنوز تانيس، موضحًا أن دخول الأطفال من سن يوم حتى سن 6 سنوات بالمجان.