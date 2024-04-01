بأعلى عائد على شهادات الادخار في مصر.. كيف تربح 600 جنيه يوميا؟

تقدم البنوك العاملة في السوق المصرفي المصري، عددا كبيرا من الشهادات الادخارية، تتنافس فيما بينها من حيث معدل الفائدة ودورية صرف العائد، فيما يقدم البنك الأهلي المصري أعلى عائد علي شهادات الادخار بأنواعها المختلفة.

أعلي عائد علي شهادات الادخار

وتستعرض «الوطن»، خلال السطور التالية، تفاصيل أعلى عائد على شهادات الادخار من البنك الأهلي المصري، عبر شراء أحدث شهاداته المقدمة تحت مسمى «الشهادة البلاتينية السنوية»، وقدمت شروط شرائها، بالإضافة إلى كيفية ربح 638 جنيها يومياً عبر شراء تلك الشهادة.

الشهادة البلاتينية السنوية

- تستمر الشهادة لمدة عام واحد.

- الحد الأدنى لشراء الشهادة 1000 جنيه مصري، ومضاعفاتها.

- العائد على الشهادة: 23% يومي، أو 23.5% شهري، 27% سنوي.

- العائد ثابت طوال مدة الشهادة.

- يبدأ احتساب العائد من يوم العمل التالي ليوم الشراء.

- يمكن الاقتراض بضمان هذه الشهادات.

- يمكن إصدار بطاقات ائتمان بأنواعها بضمان الشهادة.

- لا يمكن الاسترداد قبل مضي 6 اشهر اعتباراً من يوم العمل التالي ليوم الشراء.

كيفية ربح 600 جنيه يومياً من البنك الأهلي

يمكن للمواطنين ربح 638 جنيه يومياً، عبر الادخار في شراء الشهادة البلاتينية السنوية بسعر عائد 23% يومي، وفي حال شراء تلك الشهادة بمبلغ مليون جنيه يمكن للمواطنين تحقيق ربح قيمته 638 جنيها.