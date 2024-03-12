شهادة الـ 30%.. التفاصيل الكاملة من بنك مصر

طرح بنك مصر الأربعاء الماضي، شهادة جديدة تحت اسم ابن مصر الثلاثية المتناقصة بعائد يصل إلى 30%، وذلك بعدما رفع البنك المركزي المصري، سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 600 نقطة أساس، وذلك في اجتماع استثنائي للجنة السياسة النقدية.

ونرصد في السطور التالية تفاصيل شهادة الـ30% من بنك مصر، بحسب جدول أسعار العائد على الموقع الرسمي للبنك.

شهادة الـ30% من بنك مصر

- المدة 3 سنوات.

- تصدر الشهادة للأفراد الطبيعيين فقط.

- الحد الأدنى للشهادة ألف جنيه ومضاعفاتها.

- العائد ثابت تنافسي يتناقص سنويًا خلال فترة الشهادة، في السنة الأولى 30%، والسنة الثانية 25%، والسنة الثالثة 20%.

- العائد يصرف سنويًا.

- يمكن استرداد قيمة الشهادة أو جزء منها بعد مرور 6 أشهر من تاريخ إصدار الشهادة، وفقاً لقواعد الاسترداد الخاصة بالشهادة.

- يمكن الاقتراض بضمان الشهادة.

البنك المركزي المصري

ويذكر أن أسعار الفائدة الجديدة للإيداع والإقراض والعملية الرئيسية بعد قرار البنك المركزي المصري الأربعاء الماضي، برفع الأسعار بواقع 600 نقطة أساس، جاء بالترتيب 27.25%، 28.25% و27.75%، وسعر الائتمان 27.75%.