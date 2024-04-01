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مد موعد تقديم إقرارات الضريبة على الدخل للأشخاص 3 أيام بدون غرامة

كتب:

محمد سيف
01:12 م | الإثنين 01 أبريل 2024
رشا عبد العال

رشا عبد العال

أكد رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، مد مهلة تقديم إقرارات الضريبة على الدخل للأشخاص الطبيعيين لمدة ثلاثة أيام بدون غرامة، بشرط سداد الضريبة المستحقة خلال المواعيد القانونية.

تقديم الإقرارات الإلكترونية

وقالت «عبد العال»، إن مصلحة الضرائب تقوم بتنظيم ندوات أون لاين مجانية لكيفية تقديم الإقرارات الالكترونية على كل من منظومة الإقرارات ومنظومة الأعمال الضريبية الرئيسية الجديدة أسبوعيا، ويمكن متابعة مواعيد هذه الندوات من خلال الصفحات الرسمية للمصلحة على مواقع التواصل الاجتماعي أو من خلال الموقع الإلكتروني ، كما يتم الرد على كافة التساؤلات والاستفسارات من خلال مركز الاتصالات المتكامل على رقم 16395.

بناء الوعي الضريبي

وأشارت رئيس الهيئة إلى أن مركز الاتصالات المتكامل لمصلحة الضرائب يتلقى استفسارات الممولين عبر الخط الساخن 16395، والبريد الإلكتروني info@eta.gov.eg، ويتفاعل معها بشكل فوري؛ بما يُسهم في بناء الوعي الضريبي، وتذليل أي عقبات قد تواجه المجتمع الضريبي ، على النحو الذي يُرسخ ركائز التواصل الفعَّال والمُثمر مع المجتمع الضريبي. 

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