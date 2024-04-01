السكة الحديد توفر حجز تذاكر قطارات عيد الفطر إلكترونيا.. اعرف التفاصيل 

أكّدت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، أنّها وفرت أكثر من وسيلة إلكترونية لحجز تذاكر قطارات عيد الفطر المبارك، بالتزامن مع توفير 10 قطارات إضافية على خط الوجه البحري والوجه القبلي، موضحة أنَّ هذه الوسائل تأتي في إطار تقديم أفضل الخدمات لجمهور الركاب، وتسهيلا عليهم بدلًا من الوقوف أمام شابيك التذاكر.

حجز التذاكر متاح إلكترونياً

وقال مصدر بالهيئة لـ«الوطن»، إنَّ حجز التذاكر متاح إلكترونيا عبر موقع الهيئة الإلكتروني أو من خلال تطبيق الهاتف المحمول أو ماكينات الدفع الإلكتروني المنتشرة على مستوى الجمهورية «فوري»، مؤكّدا أنَّ التذكرة سيكون مدون بها جميع البيانات التفصيلية للرحلة.

وأضاف المصدر، أنَّه تمّ توفير 820 ألف نقطة بمختلف المحافظات، مشددا على ضرورة حجز التذاكر قبل استقلال القطار تفادياً للتعرض لأي غرامات فورية، لافتًا إلى أنَّه تمّ الانتهاء من جميع الاستعدادات الخاصة بتشغيل القطارات خلال عيد الفطر، وتمّ تعميم تعليمات التشغيل على جميع المحطات.

ماكينات الدفع الإلكتروني

ونوه إلى أنَّ الحجز من خلال ماكينات الدفع الإلكتروني يشتمل على رقم الفتورة ومقدم الخدمة وإجمالي الفاتورة وتكلفة الخدمة ورسوم التحصيل وتاريخ الفاتورة وحالتها والرقم المرجعي، فضلاً عن الرقم القومي ومحطة القيام والوصول.

رابط وخطوات حجز تذاكر قطارات عيد الفطر 2024

- الدخول على الموقع الإلكتروني للهيئة.

- يختار المسافر نوع التذكرة «ذهاب - ذهاب وعودة».

- يختار المسافر محطة القيام.

- يختار المسافر محطة الوصول.

- تحديد تاريخ الرحلة.

- الضغط على زر «بحث».

- يظهر للمسافر رقم القطار وموعد الرحلة

- كما يظهر زمن الرحلة وموعد الوصول وسعر التذكرة.

- يختار المسافر رقم المقعد.