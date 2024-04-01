موعد صلاة عيد الفطر 2024 في الإسكندرية.. باق 8 أيام

يترقب الآلاف معرفة موعد صلاة عيد الفطر 2024 في الاسكندرية، حيث يأتي متأخرًا قليلًا مقارنةً بباقي المحافظات، وذلك بعدما أعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقة، في بيان رسمي له، قرب حلول العيد الذي تفصلنا عنه 8 أيام فقط، فيما بدأت روائح الكحك والبسكويت تملأ مختلف شوارع عروس البحر، ابتهاجًا بقرب حلول العيد.

وتستعرض «الوطن» في السطور الآتية، موعد صلاة عيد الفطر 2024 في الإسكندرية، فضلًا عن تفاصيل إجازة عيد الفطر 2024 للمدارس، والقطاع الحكومي والخاص، بحسب ما أعلن مجلس الوزراء، في ظل ما تقدمه من خدمات لقرائها ومتابعيها في كل مكان.

موعد صلاة عيد الفطر 2024 في الاسكندرية

وكشفت هيئة المساحة المصرية، في إمساكية رمضان 2024، إنّ موعد صلاة عيد الفطر 2024 في الاسكندرية يأتي في تمام الساعة 6:04 صباح يوم الأربعاء الموافق 10 أبريل الجاري.

إجازة عيد الفطر 2024

ويبلغ عدد أيام إجازة عيد الفطر 2024، وفقًا لبيان مجلس الوزراء فإنّها تصل لنحو 5 أيام، إذ تبدأ إجازة عيد الفطر 2024 للعاملين في القطاع الحكومي، بدءًا من الثلاثاء الموافق 9 أبريل وهو يوم وقفة عيد الفطر وحتى يوم الجمعة 12 أبريل، ومعها يوم السبت الإجازة الرسمية للدولة.

وتبدأ إجازة عيد الفطر 2024 للمدارس بدءًا من الثلاثاء 9 أبريل حتى السبت 13 من الشهر نفسه، وكذلك للعاملين في القطاع الخاص بدءًا من يوم الأربعاء أول أيام العيد 10 أبريل وتستمر السبت 13 أبريل، على أن يعود الجميع للعمل يوم الأحد 14 أبريل.

متى يبدأ وقت صلاة عيد الفطر؟

وأعلنت دار الإفتاء في بيان سابق لها، متى يبدأ وقت صلاة عيد الفطر، إذ يدخل وقت الصلاة فور ارتفاع الشمس بمقدار رمح عن الأفق أي نحو مترين تقريبًا، أو بعد ارتفاعها بنحو خمسة عشر دقيقة.

كيف نصلي صلاة العيد؟

ووفقًا للإفتاء، فإنّ صلاة العيد عبارة عن ركعتان تقام بعد انتواء صلاة العيد، ثم يكبر في الركعة الأولى 7 تكبيرات سوى تكبيرتي الإحرام والركوع، وفي الثانية 5 تكبيرات سوى تكبيرتي القيام والركوع.

هل يجوز أن تصلي المرأة صلاة العيد في بيتها؟

وبحسب الإفتاء فإنّه من الأفضل أن تصلي المرأة كافة الصلوات في بيتها، عدا صلاة العيد سواء الفطر أو الأضحى، إذ أمر الرسول صلى الله عليه وسلم أن تخرج النساء لصلاة العيد ولكن دون تبرج أو تعطر، ولكن يجوز أن تصلي المرأة صلاة العيد في بيتها، إذ أنّها سنة وليست واجبة.