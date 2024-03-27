كشف الدكتور محمد الصادق، الأستاذ بالمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن موعد عيد الفطر 2024 فلكيا في مصر والدول العربية.

وأوضح أن الأربعاء الموافق 10 أبريل المقبل، سيكون أول أيام عيد الفطر 2024 في العديد من الدول العربية التي توافقت سويا في موعد أول أيام شهر رمضان 2024.

موعد عيد الفطر 2024 فلكيا في مصر والدول العربية

وذكر الأستاذ بالمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن موعد عيد الفطر 2024 فلكيا في مصر والدول العربية سيكون موحدا وفقا للحسابات الفلكية في مصر والسعودية والإمارات وقطر والأردن وغيرهم من الدول العربية.

ولفت إلى أن الرأي النهائي سيكون للرؤية الشرعية والجهات المختصة في تلك الدول، مؤكدًا أن موعد بدء الصيام كان صحيحا، خاصة وأن الخسوف تزامن مع منتصف الشهر العربي.

عيد الفطر 2024 فلكيا في مصر والدول العربية

وأكد الصادق، أن استطلاع رؤية هلال شهر شوال 1445 هجريا سيكون يوم الاثنين القادم الموافق 8 أبريل، ويكون في مصر بالتنسيق بين المعهد ودار الإفتاء المصرية وهيئة المساحة المصرية.