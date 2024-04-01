كيفية وموعد صلاة عيد الفطر 2024 في سوهاج.. متى تبدأ التكبيرات؟

يستعد ملايين المسلمين لاستقبال عيد الفطر بعد 8 أيام فقط، وفقًا لما حدده معهد البحوث الفلكية، فيما أعلنت هيئة المساحة موعد صلاة عيد الفطر 2024 في سوهاج، كما أعلنت دار الإفتاء كيفية صلاة عيد الفطر المبارك، كما أعلن مجلس الوزراء موعد إجازة عيد الفطر 2024 للقطاعين العام والخاص.

وفي السطور الآتية، تستعرض «الوطن» كيفية وموعد صلاة عيد الفطر 2024 في سوهاج، فضلًا عن موعد إجازة عيد الفطر 2024، وموعد وقفة عيد الفطر 2024 في مصر.

موعد وقفة عيد الفطر 2024 في مصر

وحدد معهد البحوث الفلكية، في بيان له، موعد وقفة عيد الفطر 2024 في مصر، إذ من المقرر أن يوافق يوم الثلاثاء 9 أبريل الجاري، حيث يكون هو المتمم لشهر رمضان 2024.

موعد صلاة عيد الفطر 2024 في سوهاج

ويحل موعد صلاة عيد الفطر 2024 في سوهاج بتمام الساعة 6:00 صباح يوم الأربعاء، الموافق 10 أبريل، والموافق 1 شوال 1445 هجرية.

ما هي مدة عيد الفطر 2024؟

وفيما يخص مدة عيد 2024، وموعد الإجازة التي حددها مجلس الوزراء فإنّها تبلغ نحو 3 أيام، بدءًا من يوم وقفة عيد الفطر وحتى ثالث أيام العيد الجمعة، بالإضافة إلى يوم السبت وهو الإجازة الأسبوعية الرسمية، على أن تنتهي الإجازة الأحد المقبل.

كيفية صلاة العيد للمرأة

وصلاة عيد الفطر هي سنة مؤكدة واظب عليها سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأمر الرجال والسيدات حتى وإن كنّ حائضات بالخروج إليها.

وفيما يخص كيفية صلاة العيد للمرأة أو الرجال، فإنّ الإفتاء أعلنت في وقتٍ سابق، كيفية أداء صلاة عيد الفطر إذ إنّها تتكون من ركعتان في الركعة الأولى 7 تكبيرات قبل قراءة القرآن سوى تكبيرة الإحرام والركوع، ثم تؤدى الركعة الثانية بـ 5 تكبيرات قبل القراءة سوى تكبيرتي القيام والركوع.

متى تبدأ تكبيرات عيد الفطر

وتبدأ تكبيرات عيد الفطر، بعد مغرب ليلة العيد، أي مغرب وقفة عيد الفطر الموافق الثلاثاء 9 أبريل، وحتى عصر آخر أيام العيد الموافق الجمعة 12 أبريل الجاري.