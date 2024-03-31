بطريقة غريبة.. دورة رمضانية بقنا تتضامن مع فلسطين بزي ملطخ بالدماء

مع العشر الأواخر من شهر رمضان، تستعد الدورات الرمضانية في مختلف محافظات للمباريات النهائية، ويخططون لطرق مختلفة لختامها، وكانت فلسطين والقضية الفلسطينية أبرز ما سيطر على دورات محافظة قنا، إذ أعلنوا دعمهم بطريقة مختلفة وغريبة، فبأزياء ملطخة بالدماء، وقف فريق «القلمينا» بدورة القلمينا الرمضانية، معلنًا تضامنه مع فلسطين، بالطريقة التي رآها مناسبة.

أفراد الفريق، يرتدون أزياء بيضاء اللون، ملطخة بلون أحمر يشبه الدماء، وأمامهم 3 أفراد آخرين، يرفعون علم دولة فلسطين، في تضامن حقق تفاعلًا وانتشارًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

أعضاء فريق «القلمينا» أصحاب الفكرة

أسامة الراوي، أحد المشاركين في الدورة الرمضانية، قال لـ«الوطن»، إن اختيار فكرة دعم القضية الفلسطينية بهذه الطريقة جاء من أعضاء الفريق: «دي الطريقة المناسبة اللي قدرنا بيها ندعم فلسطين وكان هدفنا إنت الفكرة تنتشر وتوصل».

قام الفريق بالدورة الرمضانية بتجهيز الزي لارتدائه خلال المباراة النهائية بالدورة الرمضانية فقط، ووضعوا عليه لونًا أحمر يشبه الدماء، مؤكدًا أن الفكرة ليست مكلفة، ودفعوا الأموال من جيبهم الخاص.

تيشرتات بعلم فلسطين وطوفان الأقصى

وحصد الفريق الفائز بدورة «القلمنا» الرمضانية بمحافظة قنا، تيشرتات بعلم دولة فلسطين و«طوفان الأقصى»، وهي العملية العسكرية التي شنتها الفصائل الفلسطينية على مستوطنات غلاف غزة وكبدت دولة الاحتلال الإسرائيلي خسائر فادحة، وذلك استكمالًا لدعم القضية الفلسطينية والتي كانت عنوان الدورة منذ انطلاقتها الأولى: «كل اللي عملناه لدعم القضية الفلسطينية ودعم غزة ضد جرائم الاحتلال الإسرائيلي».

كانت فكرة الاحتفال أيضًا نابعة من محاولة تغيير الأفكار الاحتفالية بالدورة الرمضانية بالتزامن مهع الأحداث المأساوية في قطاع غزة، ولمساعدة ودعم القضية: «القضية الفلسطينية لنا جميعًا دون تفرقة أو تمييز».