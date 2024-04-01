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دراما المتحدة

موعد نهاية رمضان 2024 وأول أيام عيد الفطر في مصر فلكيا

كتب:

ماهر هنداوي
01:57 م | الإثنين 01 أبريل 2024
جهود كبيرة لمعرفة رؤية هلال العيد

جهود كبيرة لمعرفة رؤية هلال العيد

حسم معهد البحوث الفلكية، الجدل حول موعد نهاية رمضان 2024 وأول أيام عيد الفطر في مصر (فلكيا)، حيث أكد تقرير المعهد بالتنسيق مع مركز الفلك الدولي أنّ رؤية الهلال يوم الاثنين 8 أبريل 2024 والموافق 29 رمضان 1445 هجرية، ستكون مستحيلة بسبب غروب القمر قبل الشمس ولحدوث الاقتران بعد غروب الشمس.

موعد نهاية رمضان 2024 وأول أيام عيد الفطر

وأوضح التقرير الصادر عن معهد البحوث الفلكية، أنّ موعد نهاية رمضان 2024 وأول أيام عيد الفطر في مصر (فلكيا) في الدول التي سيتعذر لها رؤية الهلال قبل غروب شمس يوم الاثنين 29 رمضان، سيكون  يوم الثلاثاء هو المتمم ثلاثين يوما للشهر المبارك، على أن يكون أول أيام عيد الفطر وشهر شوال 1445 هجرية الأربعاء 10 أبريل 2024.

الأربعاء أول أيام عيد الفطر 2024 

وتابع التقرير أنّ موعد نهاية رمضان 2024 وأول أيام عيد الفطر في مصر (فلكيا)، سيتزامن مع جميع الدول ليكون الثلاثاء 9 أبريل تكملة عدة شهر رمضان، والأربعاء غرة شهر شوال، باستثناء 10 دول يكون أول أيام عيد الفطر فيها الخميس 11 أبريل، وهي «إدونيسيا، وماليزيا، والهند، وبنجلادش، وباكستان، وإيران، وعُمان، والأردن، وليبيا والمغرب»

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ماهر هنداوي
بقلم ماهر هنداوي

محرر صحفي بجريدة الوطن، ومسئول عن ملف وزارة الشباب والرياضة.