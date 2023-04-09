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البحوث الفلكية توضح موعد نهاية رمضان 2023 وأول أيام عيد الفطر

كتب:

انتصار الغيطانى
10:25 ص | الأحد 09 أبريل 2023
نهاية رمضان 2023 ... واول ايام العيد

نهاية رمضان 2023 ... واول ايام العيد

أقل من 48 ساعة وتبدأ العشرة الأواخر من شهر رمضان 2023، حيث تترقب الأمة الإسلامية إحياء ليلة القدر، في أحد الأيام الوترية من الشهر الكريم، وهي أيام 21-23-25-27-29 رمضان، وفي هذا السياق كشف معهد البحوث الفلكية، عن نهاية رمضان 2023 وبداية أول أيام عيد الفطر 2023، على أن يكون الموقف الأخير للرؤية التي ستعلنها دار الإفتاء المصرية يوم 28 رمضان، حيث يتم استطلاع هلال شهر شوال.

نهاية رمضان 2023

وتستعرض الوطن خلال التقرير التالي، نهاية رمضان 2023، وأول أيام عيد الفطر 2023 في مصر فلكيا، ووفقًا للبيان الصادر عن معهد البحوث الفلكية، فإنّ آخر أيام شهر رمضان سيكون الخميس 20 أبريل.

موعد عيد الفطر 2023

ووفقًا للبيان الصادر عن معهد البحوث الفلكية، فإنّ أول أيام العيد سيكون الجمعة 21 أبريل 2023 ميلاديا، والقرار الأخير يرجع لرؤية هلال شهر شوال من خلال دار الإفتاء المصرية.

أجازة عيد الفطر 2023

وبحسب قانون الخدمة المدنية، الصادر برقم 81 لسنة 2016، فإنّ إجازة عيد الفطر 2023 تشمل 4 أيام للقطاع الحكومي والمدارس والبنوك، والجهاز الإداري للدولة والعاملين بالهيئات العامة والوزارات، مدفوعة الأجر.

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