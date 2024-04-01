سعر الفائدة على دفتر البريد.. «اعرف وصلت لكام؟»

تقدم هيئة البريد المصري الكثير من الخدمات لعملائها بشكل دائم ودوري، كان من أبرزها وأكثرها بحثا ذلك الخاص بـ سعر الفائدة على دفتر البريد، عبر أكثر من 4 آلاف مكتب منتشر على مستوى الجمهورية، وتخدم هيئة البريد المصري 25 مليون مواطن، وكان من أبرز تلك الخدمات هي الخاصة بالتوفير.

وبحسب ما أعلنته هيئة البريد المصرية، فقد طرحت الهيئة حساب توفير بعائد ربع سنوي وشهري، والذي يعد إضافة قوية للخدمات المالية لجانب حساب التوفير بالعائد السنوي 7%، وتم تحديد سعر الفائدة بحساب توفير ذو عائد ﺸﻬﺮي من 6% لـ6.25% بحساب ﺘﻮﻓﻴﺮ ﺮﺑﻊ السنوي.

حساب توفير بعائد شهري ربع سنوي وسنوي

وارتفعت قيمة مدخرات الأفراد في قطاع البريد مسجله 492.3 مليار جنيه خلال العام المالي 2020-2021، في حين وصل معدل النمو الخاص بالهيئة 7.8%، وفق ما اعلنه البنك المركزي المصري، بأحدث التقارير الصادرة منه.

هيئة البريد المصرية تحتفل بعيدها السنوي

واحتفلت هيئة البريد المصرية بداية العام الجاري 2024 وخاصة في يوم 2 يناير بعيدها السنوي، وأصدرت طابع بريد تذكاري مثل اليوم الخاص بتاريخ تأسيس البريد المصري، والذي كان في في 2 يناير 1865م، ومن ذلك الحين فقد اتخذت الهيئة اليوم عيدا له، وتم تصميم طابع عيد البريد حتى يعبر عن العراقة والتطور، كما تمّ الاعتماد بتصميم الطابع على صور واقعية لمكتب بريد «القاهرة الرئيسي»، ذلك عقب تطويره وترميمه مع الحفاظ على قيمته التاريخية بتصميم معماري أصلي للمبنى.