«التعليم» تكرم عددا من الطلاب احتفالا بيوم اليتيم: نقدم الدعم الكامل لهم

استقبل أيمن موسى وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، بمكتبه عددا من الطلاب الأيتام بإدارة باب الشعرية التعليمية، وذلك بمناسبة الاحتفال بعيد اليتيم معبرا عن سعادته بتواجده وسط أبنائه الطلبة والتقاط الصور التذكارية معهم لإدخال البهجة والسرور على قلوبهم .

توفير الدعم النفسي قبل المعنوي

وأكّد وكيل وزارة التربية والتعليم بالقاهرة، خلال لقاءه بالطلاب بديوان المديرية علي حرصه على توفير الدعم النفسي قبل المعنوي لهم ومشاركتهم جميع الاحتفالات والمناسبات وهو ما يبث فيهم السعادة والفرح والأمل.

وأشار وكيل أول الوزارة إلى أنَّ المديرية حريصة كل الحرص على تحقيق التكافل الاجتماعي وتوفير الدعم الكامل للطلبة داخل المدارس، مشيراً إلى أن الدولة تقدم الدعم الكامل لهم من خلال دمجهم بالمجتمع فهم جزأ لا يتجزأ من المجتمع فهم أمل المستقبل لوطننا الغالي مصر.

وقال إن يوم اليتيم من أهم الأيام التي تعكس الحب والتآلف والرحمة في قلوبنا جميعاً تجاه أبنائنا الطلاب، الذين فقدوا اقرب الناس إليهم، فلنكن لهم يد العون والمساعدة التي ترسم البسمة على شفاهم وتضمن لهم مستقبل مشرق وزاهر.