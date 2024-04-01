أماكن خروجات في العيد 2024 بـالدقهلية.. حدائق بـ5 جنيهات فقط

يرغب الكثير من المواطنين في معرفة أماكن خروجات في العيد 2024 بالدقهلية، خاصة بعد اقتراب حلول عيد الفطر المبارك يوم الأربعاء 10 أبريل، وفقا لما أعلنته الهيئة العامة للمساحة المصرية.

أماكن خروجات في العيد 2024 بالدقهلية

ويستعرض التقرير أفضل أماكن خروجات في العيد 2024 بالدقهلية، وتتضمن أماكن بأسعار بسيطة، وأخرى بالمجان، كالآتي:

- حديقة شجرة الدر.. من أقدم الحدائق العامة في محافظة الدقهلية، وتشهد إقبالا كثيف من المواطنين في الإجازات وأيام العيد بعد انتهاء شهر رمضان، إذ يوجد بها أماكن للجلوس وكورنيش للنيل، ويمكن للمواطنين ركوب المراكب وعمل جولة نيلية، والدخول إلى الحديقة بسعر تذكرة 5 جنيات.

حدائق ضمن أماكن خروجات في العيد 2024 بالدقهلية

- حديقة الأسرة.. ذكر صبحي عبد العزيز، مدير حديقة الأسرة بمركز السنبلاوين، لـ«الوطن»، أن الحديقة من أكثر الأماكن إقبالا من قبل المواطنين، خاصة سكان مركز السنبلاوين والقرى المجاورة لها، وتفتح أبوابها أمام الزوار في العيد بسعر تذكرة 5 جنيهات.

- ممشي المنصورة الجديد.. أعلنت محافظة الدقهلية افتتاح ممشى المنصورة الجديد هذا العام بالمجان للمواطنين، ليكون متنفسا جديدا للمواطنين في العيد، والاستمتاع بكورنيش النيل، ويقوم بعض الشباب بممارسة الرياضة على الممشى.

- مدينة المنصورة الجديدة.. تعتبر متنفسا جديدا للمواطنين، للخروج والتنزه على الشاطئ والكورنيش، باعتبارها مدينة جديدة تضاف بمحافظة الدقهلية.

- مدينة جمصة.. من المدن التي نالت إقبالا من المواطنين طوال السنوات الماضية بسبب شواطئها والمنظر الجمالي بها.