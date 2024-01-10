أفضل أماكن خروج في سوهاج لقضاء الإجازات والمناسبات.. التذكرة بـ5 جنيهات

أماكن طبيعية تاريخية وسياحية، قلما تجدها في العديد من المحافظات، إذ هناك أفضل أماكن خروج في سوهاج، حيث يستطيع المواطن وأبناؤه وأسرته الخروج لتلك الأماكن للتنزه بأقل تكلفة.

أفضل أماكن خروج في سوهاج لقضاء الإجازات

أفضل أماكن خروج في سوهاج لقضاء الإجازات والمناسبات، تستعرضها «الوطن» في ضوء ما تقدمه الجريدة من خدمات متواصلة لقرائها على مدار الوقت وبشكل دائم ومتواصل ومستمر.

أفضل أماكن خروج في سوهاج

يستطيع المواطن الدخول إلى أفضل أماكن خروج في سوهاج لقضاء الإجازات والمناسبات، بسعر رمزي، ومن هذه الأماكن ما يستطيع دخوله دون أي رسوم.

وجاءت أجمل أماكن خروج في سوهاج 2024 على النحو التالي:

- معبد سيتي الأول الذي يقع في منطقة أبيدوس بدائرة مركز البلينا جنوب سوهاج: الدخول بـ10 جنيهات للمواطن، و5 جنيهات للطالب.

متحف سوهاج القومي، يقع في مدينة نصر بمدينة سوهاج: سعر التذكرة 10 جنيهات للمواطن، و5 جنيهات للطالب.

- الحديقة المتحفية الواقعة بين المتحف القومي والمسرح الروماني: الدخول مجانا.

- مقابر الحواويش عنوانها مركز ومدينة أخميم شرق سوهاج.

- ملاهي السندباد في نادي استاد سوهاج الرياضي.

- المسرح الروماني يقع أسفل كوبري أخميم من ناحية الشرق: الدخول دون أي رسوم.

- معبد ميرت آمون ويقع في داخل مدينة أخميم شرق سوهاج.

- معبد إتريبس ويقع بقرية نجع حمد دائرة مركز سوهاج.

ومن بين أفضل أماكن خروج في سوهاج، زيارة المعالم الدينية والتي جاء على رأسها الآتي:

- مسجد الأمير حسن عنوانه مدينة أخميم شرقي محافظة سوهاج.

- الدير الأبيض يقع في نجع الدير، بناحية قرية إدفا في دائرة مركز سوهاج.

- الدير الأحمر، في نجع الدير بإدفا.

- جزيرة قرمان.