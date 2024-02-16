أماكن خروج في مصر الجديدة.. 9 معالم ترفيهية وثقافية مميزة

مصر الجديدة هي إحدى أحياء القاهرة الكبرى، وتقع في القسم الغربي من المدينة ، وتتميز بوجود العديد من الأماكن الترفيهية المهمة، وكذلك المتاحف والحدائق والنوادي المميزة؛ ما يجعلها وجهة مثالية للخروج والتنزه، ولذا نقدم أبرز أماكن خروج في مصر الجديدة، عبر السطور التالية.

أماكن خروج في مصر الجديدة

حديقة الميريلاند

تقع حديقة الميريلاند في قلب مصر الجديدة، وهي أكبر حديقة عامة في القاهرة، ومساحتها أكثر من 50 فدانًا، وتمتد على طول ثلاث محطات مترو، وبها مساحاتها خضراء واسعة، وبحيرات جميلة، وألعاب ترفيهية مختلفة، تضم الحديقة أيضًا العديد من الملاعب الرياضية، مثل ملاعب كرة القدم والتنس والطائرة وغيرها، كما تُقام بها العديد من الفعاليات الثقافية والترفيهية على مدار العام.

حديقة الأندلس

تقع حديقة الأندلس في موقع مميز؛ وتطل على النيل من الشرق، وعلى أول شارع الجزيرة من الغرب، ومن الجنوب تطل على ميدان الأوبرا الجديدة وأول كوبري قصر النيل، وتتميز بتصميمها الفريد المستوحى من حدائق الأندلس في إسبانيا.

تضم الحديقة العديد من المعالم الأثرية، مثل مسجد عمر بن عبد العزيز، وقصر البارون إمبان، ومتحف قصر البارون، كما تتميز الحديقة بمساحاتها الخضراء الواسعة، وبحيراتها الجميلة، وألعابها الترفيهية المختلفة.

متحف الطفل

يقع متحف الطفل في مصر الجديدة، وهو أحد أهم المتاحف المتخصصة في تعليم الأطفال، ويضم المتحف مجموعة متنوعة من المعارض والورش التعليمية التي تنمي مهارات الأطفال وقدراتهم الإبداعية، ويهدف إلى إثراء ثقافة الأطفال وتنمية قدراتهم المعرفية والفنية.

أُنشئ المتحف عام 1985 في حي مصر الجديدة بالقاهرة، على مساحة 1200 متر مربع، والذي جاء إنشاؤه كجزء من مشروع مشترك مع المتحف البريطاني، وشارك في إعداده خبراء من جميع أنحاء مصر والعالم في مختلف المجالات لمساعدة الأطفال.

مركز القاهرة الدولي للمؤتمرات والمعارض

يقع مركز القاهرة الدولي للمؤتمرات والمعارض في مدينة نصر، وهو أحد أهم المراكز الثقافية والعلمية في مصر، ينظم المركز مجموعة متنوعة من المؤتمرات والمعارض والفعاليات الثقافية على مدار العام، ويضم قاعات مؤتمرات ومعارض مجهزة بأحدث التقنيات.

نادي الجزيرة

يعد نادي الجزيرة أحد أشهر النوادي الرياضية في مصر، يضم النادي العديد من المنشآت الرياضية، مثل ملاعب كرة القدم والتنس والطائرة وغيرها، كما يضم مجموعة متنوعة من الأنشطة الترفيهية، مثل السينما والمسرح وحمامات السباحة.

نادي وادي دجلة

نادي وادي دجلة من النوادي الرياضية الكبيرة، والذي يتميز بمساحاته الخضراء الواسعة ومرافقه الحديثة، يضم النادي العديد من الملاعب، مثل ملاعب كرة القدم والتنس والطائرة وغيرها، كما يضم مجموعة متنوعة من الأنشطة الترفيهية، مثل السينما والمسرح وحمامات السباحة.

متحف الطيران المصري

وهو متحف يضم مجموعة متنوعة من الطائرات المدنية والعسكرية، بالإضافة إلى مجموعة متنوعة من الأسلحة والمعدات العسكرية.

مول مصر

هو أكبر مركز تسوق في أفريقيا، يقع في مدينة السادس من أكتوبر، وقد اُفتتح في مارس 2017، وترجع إدارته وملكيته إلى مجموعة ماجد الفطيم، ويضم المول أكثر من 750 متجرًا ومطعمًا ومقهى، بالإضافة إلى العديد من المرافق الترفيهية، مثل مدينة الثلج ومجمع السينمات ومدينة الألعاب، ويُعد وجهة سياحية مهمة في مصر، ويستقبل ملايين الزوار سنويًا.