أماكن خروج في المهندسين.. مطاعم وترفيه يلبي اهتمامات جميع الفئات

المهندسين.. واحدة من أشهر المناطق في الجيزة، ويوجد بها مطاعم ومقاهي وأماكن الترفيهية عدة، إضافة إلى أماكن التسوق المفتوحة، وأشهر البراندات العالمية، يقصدها الكثيرون، لذا نستعرض ونقترح أماكن خروج في المهندسين.

أماكن خروج في المهندسين

المطاعم والكافيهات أهم وأبرزأماكن الخروج في المهندسين، حيث توجد بالمنطقة توجد سلسلة متنوعة من المطاعم الإيطالية الكلاسيكية والمصرية والعربية والمطاعم السورية تناسب جميع الأذواق.

زيارة المتاحف والنوادي الفنية في المهندسين، منها:

- ممارسة الرياضات المائية في أحد الأندية الرياضية المطلة على النيل.

- التسوق في أحد المراكز التجارية المتنوعة.

- النوادي الرياضية وممارسة الألعاب المفضلة.

أماكن خروج في الدقي والمهندسين

وتوجد أماكن عدة للخروج في الدقي والمهندسين، لقضاء أوقات ممتعة منها المطاعم والمقاهي والأماكن الترفيهية، وهي:

حديقة الأورمان.. هي حديقة كبيرة للنباتات تضم مجموعة متنوعة من النباتات النادرة والجميلة، ويوجد بها مكان مخصصة للأطفال.

ميدان المساحة: هو ميدان شهير في الدقي يضم العديد من المطاعم والمقاهي.

نادي الجزيرة بالزمالك وهو من أفضل أماكن الخروج القريبة من المهندسين ومناسب لجميع الفئات العمرية والاهتمامات والميزانية، حيث توجد بها مساحات خضراء كبيرة للمشي وممارسة الرياضة، كما يوجد به مجموعة من الكافيهات والمطاعم لتناول طعامك ومشروبك المميز مع أصدقائك أو العائلة.

النادي الأهلي: وهو من أماكن الخروج القريبة من المهندسين ويوجد بمنطقة الجزيرة ويمكن دخوله لغير الأعضاء مقابل الحصول على تذاكر وخاصة المشتركين في أكاديمية النادي الأهلي والذين يلعبون في فرق الناشئين، ويمكنك التجول في النادي وزيارة المناطق الترفيهية المختلفة.

ممارسة الرياضات المائية في أحد الأندية الرياضية في الدقي والمهندسين.

أماكن خروج في شارع شهاب

شارع شهاب هو أحد أشهر شوارع المهندسين، ويضم مجموعة متنوعة من المطاعم والمقاهي والأماكن الترفيهية، وفيما يلي بعض أماكن الخروج المميزة في شارع شهاب:

مطعم ويلي الإيطالي وبلازا كافيه ودوار أم حسن وعيش وملح وبراد شاي.

كونسبت المهندسين، وهو مركز ثقافي يقدم مجموعة متنوعة من الفعاليات الفنية والثقافية.

التسوق في أحد المحلات التجارية العديدة في شارع شهاب.

أماكن خروج في جامعة الدول

شارع جامعة الدول العربية منطقة سكنية وتجارية يضم مجموعة متنوعة من المطاعم والمقاهي والأماكن الترفيهية، وفيما يلي بعض أماكن الخروج المميزة في شارع جامعة الدول:

مطعم الدهان ومطعم فرح ومطعم ستوديو 34: هو مطعم يقدم مجموعة متنوعة من الأطباق العالمية، وبراد شاي.

شوارع المهندسين

يوجد بحي المهندسين محموعة من الشوارع المميزة وهي كالتالي:

شارع جامعة الدول العربية: وهو الشارع الرئيسي في المهندسين، ويمتد من ميدان سفنكس إلى ميدان ويمبى، وبه العديد من المطاعم والمقاهي والمراكز التجارية والبنوك والشركات.

ومن أشهر المعالم في شارع جامعة الدول العربية، مسجد مصطفى محمود، نادي الزمالك، والبنك التجاري الدولي.

شارع شهاب: أحد الشوارع الرئيسية في المهندسين، ويمتد من ميدان لبنان إلى ميدان المساحة، ويضم العديد من المطاعم والمقاهي والمراكز التجارية والبنوك والشركات

شارع جزيرة العرب: ويمتد من ميدان لبنان إلى ميدان البطل أحمد عبد العزيز، ويضم العديد من المطاعم والمقاهي والمراكز التجارية والبنوك والشركات، ويوجد به متحف الفن المصري الحديث، ومسرح البالون وحديقة الأسماك.

شوارع أخرى في المهندسين: تضم المهندسين العديد من الشوارع الأخرى التي تتميز بوجود العديد من المطاعم والمقاهي والأماكن الترفيهية. من أشهر هذه الشوارع: شارع السودان، وشارع محي الدين أبو العز، وشارع البطل أحمد عبدالعزيز، وشارع المساحة، وشارع لبنان.

ملاهي في المهندسين

هناك العديد من الملاهي في المهندسين، والتي تلبي احتياجات جميع الأعمار، ومن أشهرها:

ملاهي هابي لاند: وهي مدينة ملاهي صغيرة، تضم مجموعة متنوعة من الألعاب للأطفال والكبار.

ملاهي باسم بارك: وهي مدينة ملاهي صغيرة، تضم مجموعة متنوعة من الألعاب للأطفال.

ملاهي سفاري بارك: هي مدينة ملاهي كبيرة، تضم مجموعة متنوعة من الألعاب والمغامرات.

أماكن خروج في الدقي

برج القاهرة: وهو أعلى مكان في مصر، ويمكنك اصطحاب أسرتك وأطفالك لمشاهدة أجمل المناظر الموجودة بمصر خاصة في وقت الليل أثناء الأضواء والذي يبدأ، والبرج يستقبل من التاسعة صباحًا.

المتحف الزراعي: وهو يوثق الذاكرة الزراعية للأجيال المقبلة، ويعمل طوال أيام الأسبوع من الساعة 8 صباحًا وحتى 3 عصرًا.

نوداي حي الدقي: هناك الكثير من النوادي بالدقي التي تستطيع خروج أسرتك فيها ومن أبرزها نادي الصيد ونادي الجزيرة.