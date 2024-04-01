أحداث مشوقة مختلفة تشهدها الحلقة 22 من مسلسل صدفة بطولة الفنانة ريهام حجاج، بعد صدمتها في «طارق» عصام السقا، الذي أكد لها أنّه كان يستغلها لصالحه ولم يحبها كما ادعى في البداية، لتنهار من البكاء.

ويبحث المتابعون عن موعد عرض مسلسل صدفة الحلقة 22 بطولة ريهام حجاج على القنوات اليوم.

موعد عرض مسلسل صدفة الحلقة 22 بطولة ريهام حجاج

يأتي موعد عرض الحلقة 22 من مسلسل صدفة بطولة ريهام حجاج على قناة الحياة في تمام الساعة 8:15 مساءً وهو العرض الأول.

ويأتي العرض الثاني من مسلسل صدفة الحلقة 22 على شاشة قناة cbc في تمام الساعة 10:30 مساءً، وتأتي الإعادة في تمام الساعة 8:15 من صباح اليوم التالي.

ويعرض مسلسل صدفة الحلقة 22 على قناة dmc في تمام الساعة 12:15 صباحًا، وتكون الإعادة الساعة 6:30 صباحًا.

بينما تأتي الحلقة 22 من مسلسل صدفة بطولة ريهام حجاج على شاشة القناة الأولى في تمام الساعة 10:30 مساءً، والإعادة الساعة 3:00 صباحًا.

مسلسل صدفة

ومسلسل صدفة، بطولة ريهام حجاج، وخالد الصاوي، وفراس سعيد، ونور إيهاب، وعصام السقا، وسلوى خطاب، ورحاب الجمل، ورشدي الشامي، والمسلسل من تأليف أيمن سلامة وإخراج سامح عبدالعزيز.