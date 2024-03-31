بعد مشاركته في مسلسل صدفة.. كيف كانت الانطلاقة الفنية للممثل الشاب أنور البعثي؟

حضور مميز للمواهب الصاعدة من الشباب في الدراما الرمضانية هذا العام؛ بعدما منحهم صُناع الدراما فرصة التواجد وسط النجوم الكبار، ومن هؤلاء الشباب أنور البعثي الذي شارك في السباق الرمضاني هذا العام من خلال تجسيد شخصية الدكتور محمود، أخصائي علاج طبيعي.. فكيف كانت البداية الفنية لأنور البعثي؟.

البداية الفنية لأنور البعثي

حصل «البعثي» على ليسانس آداب عبري من جامعة عين شمس، بحسب حديثه لـ«الوطن»، ويعمل في مجال الميديا والفن منذ نحو 15 عامًا من خلال إنتاج البرامج والكليبات؛ إذ يمتلك شركة إنتاج فني، ومن حبه في التمثيل قرر هذا العام خوض تجربته الأولى كممثل، بعدما رشحته الفنانة ريهام حجاج لدور الدكتور محمود، أخصائي علاج طبيعي في مسلسل صدفة.

وحول الشخصية التي يجسدها أنور البعثي في مسلسل صدفة، فإنه يلعب دور أخصائي علاج طبيعي، وهو الطبيب المُعالج للفنانة ميار الغيطي في المسلسل، والتي تتعرض لحادث يُفقدها القدرة على الحركة، وتشهد حلقات المسلسل الدعم الكبير الذي يقدمه لها الدكتور محمود لمساعدتها وتشجيعها على تجاوز أزمتها واستعادة قدرتها على الوقوف والحركة مرة أخرى.

«الأستاذة ريهام حجاج هي اللي رشحتني ومبسوط جدًا بترشيحها وثقتها، وإن شاء الله الدور اللي بعمله يعجب الجمهور»، قالها «البعثي» وهو يتمنى أن يحقق مسلسل صدفة نجاحًا يليق بالجمهور المصري، والمجهود الذي بُذل فيه من جميع المشاركين.

أحداث مسلسل صدفة

وتدور أحداث مسلسل صدفة في إطار كوميدي حول فتاة تحمل اسم «صدفة عجيبة»، تعمل ميس داخل إحدى المدارس، واعتمدت «لوك» مختلف، ليكشف عن طبيعة شخصيتها باعتبارها فتاة شعبية من طبقة متوسطة، ويشارك في العمل عدد من النجوم الكبار، أبرزهم خالد الصاوي وعصام السقا وسلوى خطاب وغيرهم، ويأتي العمل من تأليف أيمن سلامة وإخراج سامح عبدالعزيز.

أبطال مسلسل صدفة رمضان 2024

مسلسل صدفة من بطولة ريهام حجاج، عصام السقا، رشدي الشامي، رحاب الجمل، سلوى خطاب، نور إيهاب وآخرين؛ وإخراج سامح عبدالعزيز، ومن تأليف أيمن سلامة، ويعرض المسلسل على منصة watch it الإلكترونية.