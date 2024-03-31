تزوير بصمة ريهام حجاج باستخدام بيضة مسلوقة.. مسلسل صدفة الحلقة 21

كشفت تفاصيل الحلقة 21 من مسلسل صدفة، بطولة الفنانة ريهام حجاج، الحيلة التي استخدمها رشدي الشامي، ومحاميه، للحصول على بصمات «صدفة» على عقد الزواج دون علمها، أو حتى وعيها.

مسلسل صدفة الحلقة 21

وبدأت أحداث الحلقة 21، من مسلسل صدفة، بصدمة ريهام حجاج، مما قاله لها «طارق» عصام السقا، الذي استغل زيارتها له بعدما ادعى المرض، وأجبرها على التوقيع على عدة أوراق بحجة أنها أوراق لرفع قضية ضد عمه، إلا أنه فاجأها بأن عمه كتب لها جميع أملاكه للتهرب من الضرائب بعد الزواج.

وسرعان ما عبرت «صدفة» عن صدمتها، وهي تُقسم بأنها لم تبصم على عقد الزواج، إلا أنه كشف لها، حيلة المحامي، الذي أخذ بصمتها من أوراق قضية لها، ونقل البصمة من الورق إلى عقد الزواج، مستخدمًا بيضة مسلوقة.

وانهارت صدفة بعد علمها بالحقيقة، وأن طارق لم يحبها بل كان هدفه الاستيلاء على أموال عمه.