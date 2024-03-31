مواعيد عرض مسلسل صدفة على قناتي الحياة وcbc في رمضان 2024 الحلقة 21

أحداث شيقة من المقرر أن تشهدها الحلقة 21، من مسلسل صدفة، بطولة الفنانة ريهام حجاج، خاصة بعدما استطاعت الوصول لمرادها، وهو اعتراف والدها فؤاد «خالد الصاوي» بها، وبنسبها له، واكتشاف نوايا طارق «عصام السقا»، تجاة صدفة، إذ يحاول الاستيلاء على أموالها.

ويبحث البعض عقب انتهاء حلقة اليوم، عن مواعيد عرض مسلسل صدفة، الحلقة 21.

مواعيد عرض مسلسل صدفة

ويرصد «الوطن» في السطور التالية، مواعيد عرض مسلسل صدفة على الحياة وcbc في رمضان 2024 الحلقة 21

يأتي موعد عرض الحلقة 21 من مسلسل صدفة، بطولة ريهام حجاج، على قناة الحياة في تمام الساعة 8:15 مساءً وهو العرض الأول.

ويكون العرض الثاني من مسلسل صدفة الحلقة 21 عبر شاشة قناة cbc في تمام الساعة 10:30 مساءً، بينما الإعادة في تمام الساعة 8:15 من صباح اليوم التالي.

وتُعرض الحلقة 21 من مسلسل صدفة بطولة ريهام حجاج على شاشة القناة الأولى في تمام الساعة 10:30 مساءً، والإعادة الساعة 3:00 صباحًا.

ويحين موعد عرض مسلسل صدفة الحلقة 21 على قناة dmc في تمام الساعة 12:15 صباحًا، وتكون الإعادة الساعة 6:30 صباحًا.