ملخص الحلقة 21 مسلسل صدفة.. انهيار ريهام حجاج وورطة نور إيهاب

شهدت أحداث الحلقة 21 من مسلسل صدفة، بطولة الفنانة ريهام حجاج، العديد من الأحداث التي بدأت بانهيار «صدفة» بعدما كشف لها «طارق» عصام السقا، عن وجهه الحقيقي، وأنه لم يقع في حبها كما زعم لها في البداية، بل دخل حياتها لاستغلالها في الاستيلاء على أموال عمه، وهو ما أصابها بالصدمة والانهيار بالبكاء، بعدما شعرت أنه كسر قلبها.

ملخص الحلقة 21 مسلسل صدفة

وشهدت الحلقة 21 مسلسل صدفة، محاولة «فرح» نور إيهاب، البحث عن مكان كي تذهب إليه بعدما تركت «علي» زميلها وهربت من منزلها، ولم تجد سوى الاختباء عند صديقتها، ولكن قررت صديقتها أن تبلغ «سلوى خطاب».

صدفة تقرر إعادة الأموال لوالدة راندا

وتوالت أحداث الحلقة 21 من مسلسل صدفة للنجمة ريهام حجاج، حيث قررت «صدفة» إعادة الأموال لوالدة «راندا» عبير منير، التي كان استولى عليها «علي» زميل ابنتها، وفرحت والدة راندا بعودة الأموال لها من جديد، لكنها وجدتهم أقل بـ 200 ألف جنيه، وذهبت شكوكها إلى صدفة ولكن سرعان ما أوضحت صدفة أن علي هو من استولى عليها.