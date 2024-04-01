الدكتورة منى الصبان: فخورة بتكريم الرئيس السيسي لي في احتفالية المرأة

أعربت الدكتورة منى الصبان، أستاذة المونتاج في معهد السينما، عن فخورها بتكريم الرئيس عبدالفتاح السيسي في احتفالية المرأة، موضحة أنّ هذا الأمر الأهم في حياتها، إذ كانت سعيدة بطريقة لا توصف، إذ كانت «تطير من فوق الأرض».

سبب حزنها قبل التكريم

وأضافت «الصبان»، في مداخلة ببرنامج «صباح جديد»، عبر قناة «القاهرة الإخبارية»: «بقدر ما كنت سعيدة كنت حزينة لأن أمي ماتت قبل أن ترى رئيس الجمهورية وهو يكرمني».

وتابعت: «قبل احتفالية يوم المرأة المصرية بـ3 أو 4 أيام، تحدثت معي رئاسة الجمهورية والمجلس القومي للمرأة، وقالت لي إن الرئيس عبدالفتاح السيسي سيكرمني، في البداية لم أصدق ثم بدأت أستوعب الأمر بالتدريج.. كان يومًا رائعًا، التقطنا صورًا مع رئيس الجمهورية، والسيدة انتصار السيسي».

حوارها مع الرئيس السيسي أثناء التكريم

وعما دار بينها والرئيس السيسي في أثناء التكريم، قالت: «كانت فرصة العمر، وقلت مش هضيع فرصة إني أتكلم معاه.. الرئيس سلم عليّ، وعرضت عليه زيارتنا في أكاديمية الفنون، ووعدني بأنه سيزورنا».