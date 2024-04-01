حزب الجيل: الرئيس السيسي نجح على مدار 10 سنوات في تثبيت أركان الدولة

أكّد الدكتور حسن هجرس عضو الهيئة العليا بحزب الجيل الديمقراطي أنَّ الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكيمة خاضت حروبًا على مدار العشر سنوات الماضية في مختلف المجالات بدءا من حربها على الإرهاب، ثم حربها ضد الإهمال والتهميش والفساد من خلال البناء والتنمية والتعمير.

وقال «هجرس»، في تصريحات له اليوم الإثنين، إنَّ الرئيس عبدالفتاح السيسي نجح في تثبيت أركان الدولة وحمايتها من السقوط في براثن الإرهاب والجهل في مختلف المجالات، موضحًا أنَّه منذ توليه المنصب والدولة أصبحت تتبنى فكرًا طموحًا جادًا في اقتحام المشكلات والقضايا والملفات التي أهملت لعقود وعقود.

وأشار عضو الهيئة العليا بحزب الجيل الديمقراطي، إلى أنَّ القيادة الحكيمة والاستراتيجية الواضحة السليمة نجحت في استعادة الريادة المصرية في المنطقة والعالم، من خلال إجراء شراكات موسعة وتعاون مثمر مع عدد كبير من الدول والكيانات الاقتصادية العالمية بما يعزز من قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة التحديات، فضلا عن الوساطة لحل العديد من القضايا بالإقليم.

وأوضح أنَّ الفترة الرئاسية الجديدة للرئيس السيسي تحمل طموحات كثيرة لمصر والمصريين، إذ أنّها بمثابة سنوات حصاد لما تمّ إنجازه خلال العشر سنوات الماضية، مؤكدا نجدد العهد فيها على الوقوف خلف القيادة السياسية والرئيس السيسي صفًا واحد نحو الجمهورية الجديدة التي تليق بمصر والمصريين.