تراجع كبير في أسعار الأسمنت اليوم الثلاثاء 2-4-2024.. «اعرف الطن بكام»

تراجعت أسعار الأسمنت اليوم الثلاثاء 2-4-2024، في الأسواق المحلية، بحسب بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء.

تراجع أسعار الأسمنت

وتراجع متوسط سعر طن الأسمنت الرمادي ليسجل 2325 جنيهًا، بانخفاض قيمته 50 جنيهًا للطن.

وتراجعت أسعار الأسمنت على مستوى الأسبوع بقيمة 12 جنيهًا للطن في الأسمنت الرمادي، وفقًا لبوابة الأسعار المحلية.

وتتغير الأسعار من تسليمات أرض المصنع عن البيع للمستهلك، وذلك بسبب إضافة تكاليف النقل والتوزيع والأرباح للتجار.

سعر طن الأسمنت في مصر اليوم