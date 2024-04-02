تراجع كبير في أسعار الأسمنت اليوم الثلاثاء 2-4-2024.. «اعرف الطن بكام»
كتب:
مارينا رؤوف
03:41 ص | الثلاثاء 02 أبريل 2024
الأسمنت
تراجعت أسعار الأسمنت اليوم الثلاثاء 2-4-2024، في الأسواق المحلية، بحسب بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء.
تراجع أسعار الأسمنت
وتراجع متوسط سعر طن الأسمنت الرمادي ليسجل 2325 جنيهًا، بانخفاض قيمته 50 جنيهًا للطن.
وتراجعت أسعار الأسمنت على مستوى الأسبوع بقيمة 12 جنيهًا للطن في الأسمنت الرمادي، وفقًا لبوابة الأسعار المحلية.
وتتغير الأسعار من تسليمات أرض المصنع عن البيع للمستهلك، وذلك بسبب إضافة تكاليف النقل والتوزيع والأرباح للتجار.
سعر طن الأسمنت في مصر اليوم
- سعر طن الأسمنت الرمادي 2325 جنيهًا للطن.
- السويدي 2160 جنيهًا للطن.
- جنوب الوادي 1970 جنيهًا للطن.
- وادي النيل 1970 جنيهًا للطن.
- لنصر 2010 جنيهات للطن.
- أسمنت العسكري 1960 جنيهًا للطن.
- سعر أسمنت بني سويف 1950 جنيهًا للطن.
- سعر طن الأسمنت حلوان 2170 جنيهًا للطن.