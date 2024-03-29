بعد تراجعها.. أسعار الأسمنت اليوم الجمعة 29-3-2024

استقرت أسعار الأسمنت اليوم الجمعة 29-3-2024 في الأسواق المحلية، بحسب بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء، عقب تراجعها الواضح أمس، حيث تراجع متوسط سعر طن الأسمنت الرمادي ليسجل 2327 جنيهًا، بانخفاض قيمته 9 جنيهات للطن، وسجل أدنى سعر 2000 جنيه.

وتراجعت أسعار الأسمنت على مستوى الشهر بقيمة 20 جنيهًا للطن في الأسمنت الرمادي، وفقا لبوابة الأسعار المحلية، وشهد الأسبوع الماضي العديد من التراجعات في سعر الأسمنت بلغت 37 جنيها.

سعر طن الأسمنت في مصر اليوم

سعر طن الأسمنت الرمادي 2327 جنيها للطن.

السويدي 2160 جنيها للطن.

جنوب الوادي 1970 جنيها للطن.

وادي النيل 1970 جنيها للطن.

النصر 2010 جنيهات للطن.

أسمنت العسكري 1960 جنيها للطن.

سعر أسمنت بني سويف 1950 جنيها للطن.

سعر طن الأسمنت حلوان 2170 جنيها للطن.