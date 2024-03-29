رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

دراما المتحدة

بعد تراجعها.. أسعار الأسمنت اليوم الجمعة 29-3-2024

كتب:

مارينا رؤوف
07:04 ص | الجمعة 29 مارس 2024
الأسمنت

الأسمنت

استقرت أسعار الأسمنت اليوم الجمعة 29-3-2024 في الأسواق المحلية، بحسب بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء، عقب تراجعها الواضح أمس، حيث تراجع متوسط سعر طن الأسمنت الرمادي ليسجل 2327 جنيهًا، بانخفاض قيمته 9 جنيهات للطن، وسجل أدنى سعر 2000 جنيه.

وتراجعت أسعار الأسمنت على مستوى الشهر بقيمة 20 جنيهًا للطن في الأسمنت الرمادي، وفقا لبوابة الأسعار المحلية، وشهد الأسبوع الماضي العديد من التراجعات في سعر الأسمنت بلغت 37 جنيها.

سعر طن الأسمنت في مصر اليوم

سعر طن الأسمنت الرمادي 2327 جنيها للطن.

السويدي 2160 جنيها للطن.

جنوب الوادي 1970 جنيها للطن.

وادي النيل 1970 جنيها للطن. 

النصر 2010 جنيهات للطن.

أسمنت العسكري 1960 جنيها للطن. 

سعر أسمنت بني سويف 1950 جنيها للطن. 

سعر طن الأسمنت حلوان 2170 جنيها للطن.

اقرأ المزيد:

تراجع جديد في أسعار الأسمنت بالأسواق اليوم الخميس.. ما قيمة الانخفاض؟

مسلسل الكبير أوي 8 الحلقة 16.. الأسمنت أحدث الطرق الطبية عند دكتور ربيع

استقرار سعر طن الحديد اليوم الثلاثاء 26-3-2024 في مصر.. وانخفاض الأسمنت

انخفاض أسعار الأسمنت اليوم الثلاثاء 26-3-2024.. اعرف وصل كام

تراجع جديد في أسعار الأسمنت اليوم الاثنين.. ما قيمة الانخفاض؟
مارينا رؤوف
بقلم مارينا رؤوف

محررة صحفية بجريدة الوطن ، قسم الاقتصاد،المسؤولة عن ملف البترول والغاز الطبيعي والتعدين، حاصلة على ليسانس آداب قسم إعلام- جامعة حلوان.