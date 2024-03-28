تراجع جديد في أسعار الأسمنت بالأسواق اليوم الخميس.. ما قيمة الانخفاض؟

تراجعت أسعار الأسمنت في الأسواق اليوم الخميس 28-3-2024، بحسب بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء، إذ انخفض متوسط سعر طن الأسمنت الرمادي ليسجل 2327 جنيهًا، بانخفاض 20 جنيهًا للطن، وسجل أدنى سعر 2000 جنيه.

وتراجعت أسعار الأسمنت على مستوى الشهر بقيمة 20 جنيهًا للطن في الأسمنت الرمادي، وفق بوابة الأسعار المحلية، وشهد الأسبوع الماضي العديد من التراجعات في سعر الأسمنت بلغت 37 جنيها.

سعر طن الأسمنت في مصر اليوم

سعر طن الأسمنت الرمادي 2327 جنيها للطن.

سعر الأسمنت السويدي 2160 جنيها للطن.

سعر أسمنت جنوب الوادي 1970 جنيها للطن.

سعر أسمنت وادي النيل 1970 جنيها للطن.

سعر أسمنت النصر 2010 جنيهات للطن.

سعر أسمنت العسكري 1960 جنيها للطن.

سعر أسمنت بني سويف 1950 جنيها للطن.

سعر طن الأسمنت حلوان 2170 جنيها للطن.