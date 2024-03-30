أسعار الأسمنت اليوم السبت 30-3-2024 في الأسواق اليوم.. تراجع ملحوظ

سجلت أسعار الأسمنت اليوم السبت 30 مارس 2024، تراجعاً ملحوظاً، في الأسواق المحلية، في ظل استقرار سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري، حيث يعد الأسمنت أحد أهم مدخلات الإنتاج في صناعة البناء والتشييد.

أسعار الأسمنت اليوم السبت

وتراجعت أسعار الأسمنت اليوم السبت 30-3-2024 في مصر، بنحو 135 جنيها للطن، حيث سجل متوسط سعر الأسمنت الرمادي نحو 2175 جنيهاً للطن، وفقاً لآخر التحديثات المٌعلنة من جانب بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء.

وترصد «الوطن»، خلال السطور التالية، تفاصيل تراجع أسعار الأسمنت اليوم السبت 30-3-2024 في مصر، كالتالي:

- تراجع سعر طن أسمنت السهم اليوم السبت في الأسواق المحلية، بنحو 10 جنيهات، وسجل سعر الطن نحو 1945 جنيهاً.

- تراجع سعر طن أسمنت وادي النيل اليوم السبت في الأسواق المحلية، بنحو 10 جنيهات، وسجل سعر الطن نحو 1965 جنيهاً.

- استقر سعر طن أسمنت الفهد اليوم السبت في الأسواق، وسجل سعر الطن نحو 1950 جنيهاً.

- استقر سعر طن أسمنت المسلح اليوم السبت في الأسواق، وسجل سعر الطن نحو 2050 جنيهاً.

- استقر سعر طن أسمنت المخصوص اليوم السبت في الأسواق، سجل سعر الطن نحو 2100 جنيه.

- استقر سعر طن أسمنت السويس اليوم السبت في الأسواق، وسجل سعر الطن نحو 2170 جنيهاً.