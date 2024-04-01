«المغربي» رئيسًا وعضوًا منتدبًا لبنك قناة السويس

انعقدت الجمعية العامة غير العادية وكذا الجمعية العامة العادية لبنك قناة السويس برئاسة حسين رفاعي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، عبر تقنيات الاتصال الحديثة «المرئية والصوتية»؛ لمناقشة تعديل أحد مواد النظام الأساسي ولمناقشة نتائج أعمال عام 2023 واعتماد توزيعات الأرباح المقترحة.

كما أتاح البنك للمساهمين التصويت الإلكتروني على جدول الأعمال عبر الرابط المخصص لذلك والذي تم نشره بدعوة الجمعية العامة.

نسبة من قاموا بالتصويت عن طريق التصويت الإلكتروني

وبلغت نسبة من قاموا بالتصويت عن طريق التصويت الإلكتروني - وهم من ينطبق عليهم الحضور الفعلي للجمعية - الى إجمالي أسهم البنك - 92.99%. وقد كان قرار الجمعية غير العادية الموافقة على تعديل المادة رقم (6) من النظام الأساسي للبنك بزيادة رأس المال المرخص به ليصبح 10 مليار جنيه مصري مع تفويض السيد الأستاذ رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب في اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ القرار.

وبعد انتهاء أعمال الجمعية العامة غير العادية انعقدت الجمعية العامة العادية برئاسة حسين رفاعي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للبنك وبلغت نسبة من قاموا بالتصويت عن طريق التصويت الإليكتروني - وهم من ينطبق عليهم الحضور الفعلي للجمعية - الى إجمالي أسهم البنك - 92.99%.

أهم قرارات الجمعية العامة العادية

وقد كانت أهم قرارات الجمعية العامة العادية كالتالي:

- التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط البنك ومركزه المالي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023.

- التصديق على قائمة المركز المالي للبنك في 31 ديسمبر 2023 وعلى قائمة الدخل والقوائم المالية الأخرى عن السنة المالية المنتهية في ذلك التاريخ مع ابراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة.

- الموافقة على قائمة التوزيعات للأرباح عن السنة المالية المنتهية 31 ديسمبر 2023.

- اعتمدت الجمعية زيادة رأس المال المصدر ليصبح 6.5 مليار جنيه عن طريق توزيع أسهم مجانية على مساهمي البنك بواقع 0.3سهم لكل سهم وذلك بمبلغ 1.5 مليار جنيه مصري رهنًا بموافقة البنك المركزي المصري والجهات المختصة.

- انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للدورة الجديدة 2024 -2027 من:

* الفريق أسامة منير محمد ربيع – ممثلا لصندوق التأمين الخاص بالعاملين بهيئة قناة السويس.

* أحمد عمرو إيهاب احمد خليفة طنطاوى - ممثلا للمصرف العربى الدولى.

* عاكف عبد اللطيف محمد المغربى - ممثلا للمصرف العربى الدولى.

* مها محمد فريد حسن حافظ - ممثلا للمصرف العربى الدولى .

* عمرو محمد بهاء الدين الأمير فراج – ممثلا للمصرف العربى الدولى.

* عمرو محمود عبد الفتاح عطا الله – ممثلا للمصرف العربى الدولى.

* الدكتور صالح عبد الله محمد بندى – ممثلا للمصرف الليبى الخارجي.

* عادل محمد فتحى بورو – ممثلا للمصرف الليبى الخارجي.

* على عبد الرحمن بشير ضوى – ممثلا للمصرف الليبي الخارجي.

قام أعضاء الجمعية العامة بتوجيه الشكر لرئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب ولمجلس إدارة البنك وكذا العاملين على مجهوداتهم المبذولة في سبيل تحقيق نسب النمو التي تمت خلال عام 2023 في ظل الظروف الاستثنائية.

وبعد انتهاء الجمعية العامة العادية تم انعقاد مجلس الإدارة وتم تعيين أحمد عمرو إيهاب أحمد خليفة طنطاوي رئيسًا لمجلس الإدارة غير تنفيذي، وتعيين عاكف عبد اللطيف محمد المغربي – رئيسًا تنفيذيًا وعضوًا منتدبًا للبنك.