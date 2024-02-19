يصل إلى 3 ملايين جنيه.. تفاصيل الحصول على قرض دون تحويل راتب من بنك قناة السويس

يوفر بنك قناة السويس، برامج تمويل مختلفة، بما في ذلك قرض الأفراد بدون تحويل الراتب، بقيمة تصل إلى 3 ملايين جنيه.

وبحسب جدول برامج التمويل من بنك قناة السويس، لشهر فبراير 2024، على الموقع الرسمي للبنك، فإن قيمة القرض تصل إلى 3 ملايين جنيه حسب فئة العميل، ويكون هناك أقساطًا شهرية.

تفاصيل القرض دون تحويل الراتب

وتبدأ مدة القرض للأفراد من 6 أشهر، وتصل إلى 7 سنوات، ويوفر بنك قناة السويس، التأمين على الحياة طوال فترة القرض.

ومن مميزات القرض سهولة سداد الأقساط عن طريق فروع البنك أو من خلال الخدمات المصرفية عبر الإنترنت، بالإضافة إلى إمكانية دمج التسهيلات الائتمانية الخاصة بالعميل في مكان واحد، وتسديد المديونات في البنوك الأخرى، مع مميزات وشروط تنافسية بحسب وصفهم.

شروط الحصول على القرض من بنك قناة السويس

ومن شروط الحصول على القرض بدون ضمان الراتب، أن يكون الحد الأدنى للسن من 21 عامًا، والحد الأقصى للسن حتى 60 عامًا، عند انتهاء التمويل، و65 عامًا عند تجديد العقد، والحد الأدنى لصافي الراتب الشهري 4 آلاف جنيه.

وعن الأوراق المطلوبة للحصول على القرض،فهي بطاقة رقم قومي سارية، وفاتورة مرافق تكون حديثة لآخر 3 أشهر، وشهادة إثبات دخل حديثة أو إيصالات الراتب لآخر 3 شهور، وكشف حساب بنكي لآخر 3 شهور.