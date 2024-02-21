بنك قناة السويس يوقف السحب الدولي من بطاقات الائتمان ويكتفي بـ«المشتريات»

كشف بنك قناة السويس عبر موقعه الرسمي، عن إيقاف عملية السحب النقدي الدولي على بطاقات الائتمانية واستمرار عمليات المشتريات دوليًا.

ونرصد في السطور التالية تفاصيل حدود الإنفاق الدولي لبطاقات الائتمان من بنك قناة السويس بحسب الموقع الرسمي للبنك.

تفاصيل حدود الاستخدام خارج مصر

- الحد اليومي للمشتريات دوليًا على بطاقة الكلاسيك 5 آلاف جنيه، و10 آلاف جنيه بطاقة جولد، و10 آلاف جنيه لبطاقة التيتانيوم، و15 ألف جنيه بلاتينيوم، و20 ألف جنيه بطاقة كوربيريت.

- الحد الإجمالي للمشتريات دوليًا، بطاقة كلاسيك 7500 ألف جنيه، و20 آلف جنيه بطاقة جولد، و20 آلاف جنيه لبطاقة التيتينيوم، و30 ألف جنيه بلاتينيوم، و40 ألف جنيه بطاقة كوربيريت.

الحد الشهري للمشتريات عبر الإنترنت

- الحد الشهري للمشتريات عبر الإنترنت دوليًا، على بطاقة كلاسيك 1500 جنيه، و3 آلاف جنيه بطاقة جولد، و4500 آلاف جنيه لبطاقة التيتينيوم، و6 آلاف جنيه بلاتينيوم، و6 آلاف جنيه بطاقة كوربيريت.

- عدد معاملات المشتريات على بطاقة كلاسيك 5 مرات، و10 مرات بطاقة جولد، و10 مرات لبطاقة التيتينيوم، و15 مرات بلاتينيوم، و15 مرات بطاقة كوربيريت.

- يجرى تفعيل حد الاستخدام الدولي لمرة واحدة خلال فترة السفر «كما هو مذكور في طلب السفر خارج مصر» بحسب ما ذكره بنك قناة السويس.