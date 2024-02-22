بعائد يصل إلى 20.5%.. تفاصيل شهادة الحصاد من بنك قناة السويس

يقدم بنك قناة السويس المملوك للدولة، شهادات ادخارية متنوعة، منها «الحصاد»، ذات العائد المُتغير بالعُملة المحلية.

بحسب جدول أسعار العائد من بنك قناة السويس، لشهر فبراير 2024، فإن الحد الأدنى لشراء شهادة الحصاد ألف جنيه، ومُعدل العائد مُتغير، ويُمكن اختيار دورية صرف العائد سواء شهريًا، أو ربع سنويًا، أو نصف سنويًا.

تفاصيل شراء شهادة الحصاد

- يعد العائد شهريًا بحسب سعر الإيداع المٌعلن من البنك المركزي المصري مطروحاً منه 1.25%، أي حاليًا 20%.

- بالنسبة للربع سنويًا يكون بحسب سعر الإيداع المعلن من البنك المركزي المصري مطروحاً منه 1.00%، أي 20.25%.

وعن دورية النصف سنويًا يكون بحسب سعر الإيداع المٌعلن من البنك المركزي المصري مطروحاً منه 0.75%، أي 20.5%.

يتم احتساب العائد على شهادة الحصاد من بنك قناة السويس، من تاريخ الإصدار، ولا توجد رسوم إصدار.

بنك قناة السويس يتيح إمكانية الحصول على قرض

يتيح البنك إمكانية الحصول على قرض يصل لـ90% من قيمة الشهادة وبضمانها، بالإضافة إلى الحصول على بطاقات ائتمانية بدون رسوم الإصدار للسنة الأولى.

المستندات المطلوبة

- صورة من البطاقة الشخصية سارية للمصريين.

- جواز سفر للأجانب المقيمين.

- تقديم الأصل، وصورة من شهادة الميلاد للقاصرين مع تقديم الأصل.

- تقديم فاتورة المرافق الحديثة.