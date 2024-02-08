تعليمات مهمة من بنك قناة السويس لعملائه.. إليك التفاصيل

حذر بنك قناة السويس المملوك للدولة عملاءه عبر الموقع الرسمي، من الإفصاح عن أي من البيانات البنكية لأي جهة تدعي أنها تمثل أي بنك أو أي جهة أخرى.

وذكر بنك قناة السويس بعض التعليمات قائلا نصًا: «حرصًا منا على سرية وأمن بياناتك، يرجى عدم الإفصاح عن أي من بياناتك البنكية مثل أرقام بطاقات الدفع أو الثلاث أرقام المطبوعة خلفها أو كلمة مرور خدمة الإنترنت لأي جهة تدعى أنها تمثل أي بنك أو أي جهة أخرى وإبلاغنا على الفور من خلال الخط الساخن».

تعليمات بنك قناة السويس

وأكد بنك قناة السويس عدم الإفصاح عن «الرقم السري المتغير OTP المرسل على تليفون العميل الشخصي، ورمز التحقق CVV2 أي الثلاثة أرقام المدونة على ظهر البطاقة، واسم المستخدم أو الرقم السري الخاص بخدمة الإنترنت، وأرقام بطاقات البلاستيكية وتاريخ انتهاء الصلاحية الخاص بها.

طريقة تحديث البيانات

وتابع أن تحديث البيانات الخاصة بالعميل يتم فقط من خلال فروع البنك ولا يتم عبر الهاتف أو أي طرق أخرى.