البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب يعلن عن حدث هام: تحدٍ جديد في انتظارنا

أعلن البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب، عن حدث هام سيتمّ إعلانه اليوم، يشمل تحد جديد وعمل طموح في انتظار تنفيذه خلال الفترة المقبلة.

ونشر حساب البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: «انتظرونا اليوم.. وتابعونا اليوم على صفحتنا».

البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب

وكانت الصفحة الرسمية للبرنامج الرئاسي، نوهت أمس الأحد، عن حدث هام من المنتظر أن يتمّ إطلاقه، قائلة: «تحدٍ جديد في انتظارنا.. عمل جاد وطموح لمزيد من الإنجازات وتحقيقها.. تَرَقَّبَوا!».

وجاءت فكرة البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب بهدف إنشاء قاعدة قوية وغنية من الكفاءات الشبابية كي تكون مؤهلة للعمل السياسي، والإداري، والمجتمعي بالدولة، من خلال اطلاعها على أحدث نظريات الإدارة والتخطيط العلمي والعملي، وزيادة قدرتها على تطبيق الأساليب الحديثة لمواجهة المشكلات التي تحيط بالدولة المصرية.