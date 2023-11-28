رئيس جامعة الأزهر يستقبل وفد البرنامج الرئاسي الروسي

استقبل الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، والدكتور محمود صديق، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، المشرف العام على قطاع المستشفيات الجامعية، وفدًا روسيًّا تابعًا للبرنامج الرئاسي الروسي، برئاسة الدكتور إيجور بوليا تشينكو، رئيس قسم التعاون الدولي بالأكاديمية الرئاسية الروسية، والدكتور عمرو الديب، رئيس قسم الشرق الأوسط في الأكاديمية الرئاسية الروسية.

وضم الوفد 20 شخصية تمثل جامعات ومعاهد بحثية وشركات روسية في جميع المجالات، انطلاقا من عالمية رسالة الأزهر الشريف جامعًا وجامعةً، برئاسة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وقيمه الوسطية المعتدلة التي تؤكد التعاون بين جميع البشر.

رئيس الجامعة يرحب باللوفد الروسي

ورحب الدكتور سلامة داود، بالوفد الروسي في جامعة الأزهر، مشيرا إلى أن الأزهر الشريف يحمل لواء العلوم منذ ما يزيد على الألف عام، ويدرس به طلاب وافدون من أكثر من 100 دولة حول العالم.

كما رحب رئيس الجامعة بالتعاون مع الجانب الروسي، في مختلف المجالات العلمية.

وعبر الدكتور إيجور بوليا تشينكو، رئيس الوفد الروسي، عن سعادته بزيارة جامعة الأزهر العريقة، التي تتميز بمنهج الوسطية والاعتدال.

وأكد الدكتور عمرو الديب، رئيس قسم الشرق الأوسط بالأكاديمية الرئاسية الروسية، ترحيب الوفد الروسي، بالتعاون مع جامعة الأزهر في جميع المجالات العلمية والبحثية، وتبادل الخبرات والتبادل الطلابي.

وأوضح «الديب» أن الوفد الروسي ناقش مع قيادات جامعة الأزهر عددا من الملفات، التي تشكل أهمية علمية واقتصادية للجانبين المصري والروسي.

وأظهر الجانب الروسي اهتماما كبيرا في بدء التعاون العلمي مع جامعة الأزهر، وكذلك تعاون الشركات الروسية في المجالات الصناعية، مع حاضنات الأعمال التابعة لجامعة الأزهر والمتخصصة في عدد من المجالات العلمية.

زيارة مقر مجلس الجامعة الجديد

وفي ختام الزيارة، اصطحب رئيس الجامعة، الوفد الروسي في زيارة مقر مجلس الجامعة الجديد في الطابق الرابع بمجمع الإدارات بمدينة نصر؛ إذ شاهد الوفد الروسي صور رؤساء الجامعة المتعاقبين، أعقب ذلك زيارة قاعة كبار الزوار التي تحتوي على صور لشيوخ الأزهر الشريف، منذ تأسيسه وحتى اليوم.

وفي الختام، جرى التقاط الصور التذكارية للوفد الروسي مع قيادات جامعة الأزهر، بحضور الدكتور محمد مهني، عميد كلية الهندسة بنين بالقاهرة، والدكتور عبد الناصر المغازي، عميد كلية الصيدلة بنين، والدكتور خالد عباس، عميد كلية اللغات والترجمة، ومحمد عبد الخالق، أمين عام الجامعة.