انطلاق دور مجموعات ليبرتادوريس بـ5 لقاءات.. أبرزها ميلوناريوس وفلامنجو

تنطلق مباريات الجولة الأولى من منافسات دور المجموعات لبطولة كوبا ليبرتادوريس، فجر الأربعاء المقبل، بـ5 لقاءات أهمها، لقاء ميلوناريوس الكولومبي وفلامنجو البرازيلي، على ملعب «إل كامبين» وديبورتيفو تاشيرا الفنزويلي ضد ريفر بليت الأرجنتيني على «بوليدبورتيفو دي بويبلو نويفو»، وتنطلق المباراة الأولى في تمام الساعة الثانية عشرة منتصف الليل بتوقيت القاهرة والثانية في تمام الساعة الثانية والنصف فجرا بتوقيت القاهرة على التوالي.

ويدخل ميلوناريوس، لقاء فلامنجو البرازيلي، بمعنويات عالية، على إثر فوزه في بطولة الدوري المحلي على فورتاليزا الكولومبي بنتيجة 2-1 في مباراة جمعت بين الفريقين على ملعب «ميتروبوليتانو دي تيكو» بالجولة الـ14 من المسابقة.

وفي المقابل، يخوض فلامنجو البرازيلي، لقاء الجولة الأولى في دور المجموعات بكوبا ليبرتادوريس، بمعنويات عالية، مع اقتراب الفريق من حصد لقب بطولة كاريوكا أيه، على إثر تغلبه في مبارة ذهاب المباراة الختامية على نوفا إيجواسو بنتيجة 3-0 على ملعب ماراكانا الشهير.

وفي مباراة أخرى، يلتقي كوبريسال التشيلي بنظيره برشلونة الإكوادوري، على ملعب «زروس ديل ديسيرتو»، وتنطلق المبارة في تمام الساعة الثانية عشرة منتصف الليل بتوقيت القاهرة.

ديبورتيفو تاشيرا الفنزويلي يستضيف ريفر بليت الأرجنتيني

وفي تمام الساعة الثانية فجرا بتوقيت القاهرة، يلتقي ذا سترونجست البوليفي، بنظيره جريميو البرازيلي على ملعب «هيرناندو سيليس، فيما يشهد ملعب«بوليدبورتيفو دي بويبلو نويفو»، لقاء ديبورتيفو تاشيرا الفنزويلي وريفربليت الأرجنتيني، وتنطلق المباراة في تمام الساعة الثانية والنصف فجرا بتوقيت القاهرة.

وتختتم مباريات اليوم الأول من الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة كوبا ليبرتادوريس بمباراة تقام عند الساعة الرابعة فجرا بتوقيت القاهرة تجمع بين يونيفرسيتاريو البيروفي وليجا دي كيتو الإكوادوري على «ملعب مونومنتال».