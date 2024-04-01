قصواء الخلالي: الإمام القشيري عرّف التوكل بـ«تعلق القلب بالربوبية»

قالت الإعلامية قصواء الخلالي خلال تقديمها برنامج «مملكة الدراويش» المُذاع على شاشة الحياة، إنَّ الإمام القشيري ذكر في مرجعه الشهير «الرسالة القشيرية»، وخاصة في باب التوكل، أنَّ شرط التوكل هو «طرح البدن في العمودية وتعلق القلب بالربوبية والطمأنينة إلى الكفاية فأن أعطي، شكر، وإن منع، صبر».

شرط التوكل في الرسالة القشيرية

وأضافت قصواء الخلالي مستشهدة بجانب آخر من مرجع الإمام القشيري: «بعدما تحقق العبد أنَّ التقدير من قبل الله سبحانه، فإن تعثر شيء، فبتقديره، وإن اتفق شيء، فبتيسيره»، وقال أيضًا «أحدهم توكل على الله ويكذب على الله، فلو توكل على الله لرضى بما يفعله الله به».

وتابعت: عن يحيى بن معاذ رحمه الله: «متى يقول الرجل متوكلا، فقال إذا رضى بالله تعالى وكيلًا له».

وتعرض شركة المتحدة للخدمات الإعلامية، في رمضان، حلقات برنامج مملكة الدراويش، ويستهدف تسليط الضوء على الفكر الإسلامي الوسطي والصوفي الروحاني في مصر وتطوره على مدار الفترات الماضية، وطبيعة الاعتدال الديني المصري التاريخي، ومواجهة التطرف الديني، والهجوم على الوسطية من تيارات الإرهاب الفكري.

وتستضيف الإعلامية قصواء الخلالي مقدمة البرنامج، كبار رموز وعلماء وقادة الفكر الإسلامي من مختلف محافظات جمهورية مصر العربية، وذلك على مدار الحلقات التي تعرض يوميا وحتى نهاية شهر رمضان الكريم.

كما تشهد الحلقات أيضا مشاركة لكبار المنشدين والمبتهلين والمداحين بأنشودات المدح للنبي محمد صلى الله وعليه وسلم، بجانب وثائقيات لمساجد آل البيت في مصر وتاريخها ومعالمها، وأشهر الأضرحة والمقامات.