قصواء الخلالي: التصوف له قواعد وأصول ومنهج كما ذكر أهل العلم

قالت الإعلامية قصواء الخلالي، إن التصوف كما قال أهل العلم في مملكة الدراويش، له قواعد وله أصول ومنهج، وما أدخل عليه من مدخلات، فقد وصف في مقام استحداث البدع السيئة بأنها بدعة سيئة وما أضيف إليه من سلوكيات يتقرب بها الناس إلى الله سبحانه وتعالى بطرق حديثة وصفت بأنها حسنة.

وتابعت الخلالي خلال تقديمها برنامج مملكة الدراويش المذاع على قناة الحياة، أن الإمام أبو القاسم تحدث في الرسالة القشيرية عن علم الأصول وعرف التوحيد بأنه قدرة الله في الأشياء بلا مزاج وصنعه للأشياء بلا علاج وعلة كل شيء صنعه ولا علة لصنعه وليس في السموات العلى ولا في الأرضين السفلى مدبر غيره، وكل ما تصور في وهمك فإن الله بخلاف ذلك.

واستكملت الإعلامية قصواء الخلالي الجزء الثاني، اليوم من حوارها مع الدكتور أحمد عمر هاشم، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، ببرنامج «مملكة الدراويش».

أحمد عمر هاشم يشكر المتحدة

وتقدم الدكتور أحمد عمر هاشم، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف بالشكر للشركة «المتحدة» على برنامج «مملكة الدراويش»، ودوره فى دعم ثقافة التصوف خاصة أن العالم كله يحتاج ه إلى نشر «الثقافة الصوفية المعتدلة» كما أن التصوف هو الإسلام الوسطي كما أن انتشار «التصوّف» والثقافة الصوفية المعتدلة يجعل المجتمع أكثر اتزانًا، ويجعل المسلمين يعبدون الله دون «مغالاة» أو «تقصير».