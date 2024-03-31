قصواء الخلالي: المتصوف يصل للزهد فلا يفرح بموجود في الدنيا ولا يتأسف على مفقود منها

قالت الإعلامية قصواء الخلالي، إن الإمام القشيري ذكر في مرجعه الشهير «الرسالة القشيرية»، أن المتصوّف يصل إلى مقام الزهد حين يدرك أن الزهد في الحرام واجب، وفي الحلال فضيلة، فلا يفرح بموجود من الدنيا، ولا يتأسف على مفقود منها.

مفهوم الزهد في الرسالة القشيرية

وأضافت مستشهدة بجانب من مرجع الإمام القشيري: «اختلف الناس في الزهد فمنهم من قال الزهد في الحرام لأن الحلال مباح من قبل الله سبحانه وتعالى، كما قيل إن الزهد في الحرام واجب وفي الحلال فضيلة ثم قيل إن الزاهد لا يفرح بموجود من الدنيا ولا يتأسف على مفقود منها، وأيضا أنه عزوف النفس عن الدنيا بلا تكلف.

وقالت إن البعض يستنكر على المصريين زيارة الأضرحة والعلاقة الوطيدة التي تربط المصريين بآل البيت وزيارتهم، وهذه التساؤلات سيكون لها الكثير من الوقفات من أجل الفهم.

مملكة الدراويش يسلط الضوء على الفكر الوسطي

وتعرض شركة المتحدة للخدمات الإعلامية، في رمضان، حلقات برنامج مملكة الدراويش، ويستهدف تسليط الضوء على الفكر الإسلامي الوسطي والصوفي الروحاني في مصر وتطوره على مدار الفترات الماضية، وطبيعة الاعتدال الديني المصري التاريخي، ومواجهة التطرف الديني، والهجوم على الوسطية من تيارات الإرهاب الفكري.

وتستضيف الإعلامية قصواء الخلالي مقدمة البرنامج، كبار رموز وعلماء وقادة الفكر الإسلامي من مختلف محافظات جمهورية مصر العربية، وذلك على مدار الحلقات التي تعرض يوميا وحتى نهاية شهر رمضان الكريم.

كما تشهد الحلقات أيضا مشاركة لكبار المنشدين والمبتهلين والمداحين بأنشودات المدح للنبي محمد صلى الله وعليه وسلم، بجانب وثائقيات لمساجد آل البيت في مصر وتاريخها ومعالمها، وأشهر الأضرحة والمقامات.