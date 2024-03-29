قصواء الخلالي: من لم يتأمل دلائل التوحيد سقط عن سنن النجاة ووقع في أسر الهلاك

أكّدت الإعلامية قصواء الخلالي، أنّ التصوف وفق تعريف العلماء، هو ما يتفق مع القرآن الكريم وسنة النبي محمد- صلى الله عليه وسلم- وغير ذلك ليس من الشريعة.

علم التوحيد

وأوضحت «الخلالي» خلال برنامج «مملكة الدراويش» على قناة الحياة، أنّ الإمام أبو القاسم القشيري ذكر في الرسالة القشيرية، أنه من لم يقف على علم التوحيد بشاهد من شواهده ذلت به قدم الغرور، ومن ركن إلى التقليد ولم يتأمل دلائل التوحيد سقط عن سنن النجاة ووقع في أسر الهلاك.

وتعرض شركة المتحدة للخدمات الإعلامية، في رمضان، حلقات برنامج «مملكة الدراويش» ويستهدف تسليط الضوء على الفكر الإسلامي الوسطي، والصوفي الروحاني، في مصر وتطوره على مدار الفترات الماضية، وطبيعة الاعتدال الديني المصري التاريخي، ومواجهة التطرف الديني، والهجوم على الوسطية من تيارات الإرهاب الفكري.

كبار رموز وعلماء وقادة الفكر الإسلامي

وتستضيف الإعلامية «قصواء الخلالي» مقدمة البرنامج، كبار رموز وعلماء وقادة الفكر الإسلامي من مختلف محافظات جمهورية مصر العربية، وذلك على مدار الحلقات التي ستعرض يوميا وحتى نهاية شهر رمضان الكريم.

وثائقيات لمساجد آل البيت في مصر

كما تشهد الحلقات أيضًا مشاركة لكبار المنشدين والمبتهلين والمداحين بأنشودات المدح للنبي محمد صلى الله وعليه وسلم، بجانب وثائقيات لمساجد آل البيت في مصر وتاريخها ومعالمها، وأشهر الأضرحة والمقامات.