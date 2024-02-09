سعر الریال السعودي الیوم الجمعة 9-2-2024 في البنوك

نشرت البنوك الرسمية والخاصة أسعار العملات ومن ضمنها سعر الريال السعودي اليوم الجمعة الموافق 9 فبراير، حيث تحرص البنوك علي تقديم العديد من الخدمات للمواطنين والعملاء لمعرفة التداولات وما وصلت إليه الأسعار بشكل يومي.

وفي السطور التالية، تقدم «الوطن» سعر الريال السعودي اليوم الجمعة في البنوك الحكومية والخاصة، وفق المواقع الرسمية الإلكتروني للبنوك وفق آخر تحديث لها.

سعر الریال السعودي في البنك المركزي المصري

سجل سعر الريال في البنك المركزي 8.22 للشراء و8.26 للبيع.

سعر الریال السعودي في البنك الأھلي المصري

سجل الريال نحو في البنك الأهلي المصري 8.20 للشراء و8.24 للبيع

سعر الریال السعودي في بنك مصر

سجل سعر الريال في بنك مصر نحو 8.20 للشراء و8.24 للبيع

سعر الریال السعودي في بنك الإسكندریة

سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية 8.21 للشراء و8.25 للبيع.

سعر الریال السعودي في البنك التجاري الدولي CIB

سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي 8.19 للشراء و8.25 للبيع.