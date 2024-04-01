رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

دراما المتحدة

عاطف الهوى يبدع في أنشودة «جبر الخواطر» بـ«مملكة الدراويش» (فيديو)

كتب:

عمرو هلال
06:35 م | الإثنين 01 أبريل 2024
المنشد عاطف الهوي

المنشد عاطف الهوي

تألق المنشد عاطف الهوى وفرقته، في غناء أنشودة «جبر الخواطر»، وذلك بالفقرة الأخيرة من برنامج «مملكة الدراويش»، والذي تقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، ويُذاع يوميًا عبر شاشة «الحياة».

وأبدع المنشد عاطف الهوي، في إنشاد «جبر الخواطر»، وسط تألق من باقي فرقته.

وتعرض الشركة «المتحدة» للخدمات الإعلامية حلقات برنامج «مملكة الدراويش»، والذي يسلط الضوء على الفكر الإسلامي الوسطي والصوفي الروحاني في مصر وتطوره على مدار الفترات الماضية وطبيعة الاعتدال الديني المصري التاريخي ومواجهة التطرف الديني.

وتستضيف الإعلامية قصواء الخلالي، مقدمة البرنامج، كبار رموز وعلماء وقادة الفكر الإسلامي من مختلف محافظات جمهورية مصر العربية، وذلك على مدار الحلقات التي تعرض يوميا وحتى نهاية شهر رمضان الكريم.

اقرأ المزيد:

شيخ الشافعية لـ«مملكة الدراويش»: حب آل البيت لا يخالف الشريعة

ياسين التهامي يتألق في أنشودة «نحيا بذكراكم» بـ«مملكة الدراويش» (فيديو)

أحمد عمر هاشم بـ«مملكة الدراويش»: إضافة التصوف للمناهج ينقذ المجتمع من المتطرف

أحمد عمر هاشم في «مملكة الدراويش»: الدعوة للحاكم واجبة وليست محاباة له
بقلم عمرو هلال