عاطف الهوى يبدع في أنشودة «جبر الخواطر» بـ«مملكة الدراويش» (فيديو)

تألق المنشد عاطف الهوى وفرقته، في غناء أنشودة «جبر الخواطر»، وذلك بالفقرة الأخيرة من برنامج «مملكة الدراويش»، والذي تقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، ويُذاع يوميًا عبر شاشة «الحياة».

وأبدع المنشد عاطف الهوي، في إنشاد «جبر الخواطر»، وسط تألق من باقي فرقته.

وتعرض الشركة «المتحدة» للخدمات الإعلامية حلقات برنامج «مملكة الدراويش»، والذي يسلط الضوء على الفكر الإسلامي الوسطي والصوفي الروحاني في مصر وتطوره على مدار الفترات الماضية وطبيعة الاعتدال الديني المصري التاريخي ومواجهة التطرف الديني.

وتستضيف الإعلامية قصواء الخلالي، مقدمة البرنامج، كبار رموز وعلماء وقادة الفكر الإسلامي من مختلف محافظات جمهورية مصر العربية، وذلك على مدار الحلقات التي تعرض يوميا وحتى نهاية شهر رمضان الكريم.