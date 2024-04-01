الشهاوي لـ«مملكة الدراويش»: «أنا محب للإمام الشافعي الذي يصل نسبه إلى عم الرسول»

قال الدكتور عبدالعزيز الشهاوي، شيخ الشافعية في مصر والجامع الأزهر الشريف، إنه محب للإمام الشافعي الأعظم أبي عبدالله محمد بن إدريس بن شافع الذي يصل نسبه إلى المطلب عم رسول الله، موضحا أنه ولد سنة 150 من الهجرة.

الإمام الشافعي حفظ القرآن الكريم في سن 7 أعوام

وأضاف «الشهاوي» خلال حواره مع الإعلامية قصواء الخلالي، ببرنامج «مملكة الدراويش»، المذاع على قناة «الحياة»، «الإمام الشافعي ولد في غزة وحملته أمه إلى مكة حفاظاً على نسبه، فعندما حفظ القرآن الكريم وهو لديه 7 سنوات، قال له مسلم بن خالد الزنجي وهو في ذلك الحين كان مفتي مكة «عز عليّ ألا يكون مع هذا الذكاء علماً، فتكون قد سود أهل زمانك».

تجاه الإمام الشافعي إلى المدينة لتلقي العلوم

وتابع شيخ الشافعية، أن مسلم بن خالد الزنجي مفتي مكة، أشار إلى الأمام الشافعي أن يتجه إلى المدينة المنورة، فذهب الشافعي إلى أمير المدينة وأعطاه رسالة توصية بهدف أن يتلقى العلوم.