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دراما المتحدة

أكاديمية الشرطة تنظم احتفالية لاستقبال الطلبة الجدد (فيديو)

كتب:

محمد عزالدين
08:25 م | الجمعة 15 مارس 2024
جانب من الاستقبال

جانب من الاستقبال

أكاديمية الشرطة صرح أمني متفرد بين نظيراتها إقليمية ودوليا في إعداد ضباط شرطة متميزين علميا وبدنيا قادرين على مواجهة التحديات الأمنية، وتحرص الأكاديمية في سبيلها لتحقيق ذلك على انتقاء أفضل العناصر من بين المتقدمين للالتحاق بها من خيرة شباب الوطن، وفقا لمعايير تتسم بالحيادية والموضوعية مع مراعاة التوزيع الجغرافي.

وحرصت الأكاديمية على تنظيم احتفالية للمقبولين بكلية الشرطة للعام الدراسي 2023 – 2024، من طلبة الثانوية العامة وما يعادلها وخريجي وخريجات كليات الحقوق وخريجات التربية الرياضية والتخصصات الجامعية المختلفة، وسط فرحة كبيرة من الأهالي بقبول أبنائهم بكلية الشرطة.

 

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