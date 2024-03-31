التحالف الوطني: توزيع 7.8 طن لحوم وإعانات نقدية لـ7.3 ألف مستفيد

تواصل جمعية رسالة، تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، جهودها على مدار شهر رمضان المبارك من خلال توزيع كراتين المواد الغذائية، وإعانات نقدية، وكمية من اللحوم إلى جانب وجبات الإفطار والسحور.

وجبات سحور وإفطار

وأشار التحالف الوطني في بيان له إلى أن جمعية رسالة تستهدف توزيع 18 ألفا و945 كرتونة وشنطة سلع غذائية، بإجمالي تكلفة 5 ملايين و683 ألفا و500 جنيه، و147 ألفا و70 وجبة ساخنة بإجمالي تكلفة 11 مليونا و30 ألفا و250 جنيها، بالإضافة إلى توزيع 16 ألفا و460 وجبة سحور بإجمالي 658 ألفا و400 جنيه، و38 ألفا و40 وجبة إفطار طريق بإجمالي تكلفة 658 ألفا و400 جنيه.

توزيع إعانات نقدية ولحوم

وأضاف التحالف، أن جمعية رسالة تستهدف توزيع 7 آلاف و850 كيلو لحوم بلدي ومستورد بإجمالي تكلفة 2 مليون و982 ألف جنيه، بالإضافة إلى تقديم إعانات نقدية إلى 7 آلاف و320 مستفيدا بإجمالي تكلفة 3 ملايين و268 ألفا و200 جنيه، خلال موسم رمضان 2024.

جدير بالذكر أن جمعية رسالة للأعمال الخيرية، وقعت بروتوكول تعاون مع وزارة التنمية المحلية لدعم الأسر الأكثر احتياجا وذوي الهمم بالمحافظات.