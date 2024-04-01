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دراما المتحدة

إفطار 400 صائم يوميا في شبين الكوم تحت مظلة التحالف الوطني بالمنوفية

كتب:

عصام علم الدين
01:34 ص | الإثنين 01 أبريل 2024
أثناء إفطار الصائمين

أثناء إفطار الصائمين

نظمت جمعية إشراقة الخيرية، بالتعاون مع بنك الطعام، تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، مائدة إفطار للصائمين والمحتاجين داخل إحدى القاعات الكبيرة، التي تستوعب أكبر عدد ممكن في مدينة شبين الكوم، طوال شهر رمضان المبارك، دون انقطاع.

إفطار 400 صائم يوميا

وقالت سلوى السقا، مديرة جمعية إشراقة الخيرية، إنه يجري إعداد أكثر من 400 وجبة يوميا طوال شهر رمضان لإفطار الصائمين من المحتاجين وعابري السبيل والمساكين، داخل قاعة الفيروز بمدينة شبين الكوم، مشيرة إلى أن العمل يكون بالتعاون مع بنك الطعام، تحت رعاية التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي.

وأوضحت في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الوجبة طوال شهر رمضان لا تخلوا من البروتين يوميا، سواء فراخ أو لحمة أو كفتة، ومعه الأرز أو المكرونة وسلطات وبلح ومياه معدنية، مؤكدة أن هناك حرص على تجهيز وجبة مشبعة للصائم، ووضعها على الترابيزة بشكل منظم؛ كأنه داخل مطعم، لكي لا يشعر بالحرج.

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بقلم عصام علم الدين