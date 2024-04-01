بشرط سداد 350 ألف جنيه جدية حجز.. تفاصيل أراضي الإسكان الأكثر تميزا

حددت هيئة المجتمعات العمرانية، شروط حجز قطع أراضي الإسكان الأكثر تميزًا في 4 مدن مختلفة، وجاءت الشروط متنوعة بين شروط مالية وأخرى عقارية.

الشروط المالية وطرق سدادها

أوضحت الهيئة، في تقرير لها، أنه يتم سداد مبلغ جدية الحجز وقدره 350 ألف جنيه، بالإضافة إلى مبلغ 1000 جنيه مصروفات دراسة لا تُرد، دفعة واحدة وغير مجزأ عند التقدم للحجز، يتم دفعه بإحدى الطرق الآتية:

أسلوب سداد مبلغ جدية حجز أراضي إسكان أكثر تميزًا

- سويفت (سويفت كود HDBKEGCAXXX) بنك التعمير والاسكان- فرع المهندسين.

- ACH عن طريق كل البنوك لحساب هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ببنك التعمير والاسكان علي كود حجز قطعة الأرض تحويل داخلي لحساب بنك التعمير والاسكان- فرع المهندسين (من أي فرع من فروع بنك التعمير والاسكان في حالة وجود حساب للعميل بالبنك).

- تحويل داخلي لحساب بنك التعمير والاسكان فرع المهندسين من أي فرع من فروع بنك التعمير والاسكان في حالةى وجود حساب للعميل بالبنك على أن يتضمن التحويل البيانات التالية «الاسم رباعي، نظام السداد، الرقم القومي، سداد مبلغ جدية الحجز وهو 350 ألف جنيه، 1% مصاريف إدارية + 0.5% لصالح مجلس الامناء».

الشروط العقارية

- يتم تسليم الأرض لصاحب الشأن أو وكيله في المعد المحدد للاستلام، بموجب محضر تسليم موقع عليه من المختصين بجهاز المجتمع العمراني وصاحب الشأن أو وكيله وفقًا للنموذج المعد لذلك.

- في حالة انتهاء المهلة المحددة للتنفيذ يلزم الانتهاء من تنفيذ دور سكني به وحدة صالحة للسكن على الأقل وتشطيب الواجهة والسور وأن يكون مطابق للترخيص الصادر لقطعة الأرض.

- جميع المخاطبات الصادرة من جهاز المدينة لصاحب الشأن تكون نافذة لآثارها قانونًا، طالما كانت مرسلة على عنوان صاحب الشأن المدون باستمارة بيانات حجز قطعة الأرض على موقع الحجز الإلكتروني وفي حالة تغير العنوان يلتزم صاحب الشأن بإخطار جهاز المدينة.

إلغاء حجز أراضي الإسكان الأكثر تميزًا

وأكدت الهيئة، أنه في حالة عدم سداد المبالغ الموضحة، خلال المدد المحددة بكراسة الشروط يتم إلغاء الحجز نهائيًا ويخصم منه 1% مصاريف إدارية + 0.5% مجلس أمناء المدينة، منوهة بأنه يتم سحب قطعة الأرض لحوزة جهاز المدينة دون الحاجة إلى إنذاره أو إخطاره أو استصدار حكم قضائي، مشيرةً في تقريرها، إلى أنه في حالة عدم الترسية، يتم رد مبلغ جدية الحجز على الحساب الوارد منه المبلغ بذات العملة الوارد بها مع تحمل الحاجزين قيمة المصاريف البنكية.