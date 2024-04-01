«العربي الناصري»: مسيرة السيسي حافلة بالإنجازات واستهدفت بناء الإنسان والدولة

قال الدكتور محمد أبو العلا رئيس الحزب العربي الناصري، مسيرة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الفترة الماضية حافلة بالإنجازات في كل القطاعات واستهدفت بناء الإنسان المصري والدولة وتقوية مؤسساتها، مشيرا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يسعى في ولايته الجديدة إلى استكمال مسيرة النهوض والتنمية التي بدأها في 2014، مع العمل على توسيع دائرة الحماية الاجتماعية وحماية الطبقة المتوسطة ومحدودي الدخل من تبعات الإصلاحات الاقتصادية التي تتخذها الحكومة للنهوض بالدولة المصرية.

إعادة الحياة إلى جميع القطاعات

وأشار «أبو العلا»، في بيان، اليوم الاثنين، إلى أن قطار التنمية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، نجح في إعادة الحياة إلى جميع القطاعات، وإحداث طفرة تنموية في جميع المناطق الجغرافية التي أصابها الإهمال على مدار عقود طويلة.

وأكد رئيس الحزب العربي الناصري، أنه منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي سدة الحكم، واحتلت قضية الحماية الاجتماعية مقدمة أولويات الدولة، فجاءت توجيهات الرئيس منذ 2014 بالعمل على بناء الانسان المصري على كافة الأصعدة التعليمية والصحية والاجتماعية، بداية من الدستور المصري الذى كفل الحق في الحماية الاجتماعية، وإطلاق العديد من المبادرات الرئاسية في مختلف الجوانب، وصولًا إلى تبنى الدولة للعديد من البرامج الاجتماعية لمختلف طبقات المجتمع تستهدف تحسين جودة حياة المواطنين.

استكمال خطوات الإصلاح الاقتصادي

وأكد أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يتولى إدارة البلاد في ظروف غاية في الصعوبة، نظرا لمواجهة الدولة تحديات غير مسبوقة وخاصة في الملف الخارجي، مؤكدا أن الولاية الجديدة للرئيس عبد الفتاح السيسي، تحمل الكثير من التحديات الداخلية والخارجية التي من المتوقع أن تكون على رأس أولويات الرئيس، لافتا إلى أن الدولة لازالت حريصة على استكمال خطوات الإصلاح الاقتصادي من خلال السيطرة على معدلات التضخم وخفض أسعار السلع والخدمات، والحفاظ على استقرار السوق النقدي، وكذلك دعم القطاعات الإنتاجية سواء الصناعية أو الزراعية، وزيادة حجم الصادرات المصرية، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في تحقيق التنمية الشاملة.