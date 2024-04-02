اكتشف أدهم الذي يجسد دوره شريف منير في مسلسل بقينا اتنين، الخدعة التي أخفتها عنها زوجته وولده طوال سنوات مضت، وذلك بعد أن ذهب إلى الصالة التي تقام فيها مباراة مروان، وليكتشف أن ولده يلعب المصارعة بدلا من كرة القدم.

مواعيد عرض مسلسل بقينا اتنين على قناة cbc في رمضان الحلقة 8

وتستمر الأحداث وتكشف الحلقة 7 من مسلسل بقينا اتنين رد فعل أدهم تجاه زوجه وولده بعد أن علم بالسر الذي أخفوه عنه طوال هذه السنوات، وتأتي مواعيد عرض مسلسل بقينا اتنين على قناة cbc في رمضان الحلقة 8، كالتالي:

- يكون العرض الأول للحلقة 8 مسلسل بقينا اتنين على شاشة سي بي سي يكون في تمام الساعة 12 بعد منتصف الليل.

- يُعاد عرض الحلقة 8 من مسلسل بقينا اتنين على قناة سي بى سي خلال الساعة 6 صباحا.

- الإعادة الثانية تأتي في تمام الساعة 11 صباحا.

- تعرض الحلقة الجديدة على منصة WATCH IT.

أحداث مسلسل بقينا اتنين

وتدور أحداث مسلسل بقينا اتنين في إطار من الكوميديا التشويقية، ويدور حول امرأة مطلقة تتحدى نظرة المجتمع لها، وتتصدي لتأثير قرار الانفصال عليها وعلى أولادها وطليقها، وهو من بطولة رانيا يوسف، وميمي جمال، وإدوارد، وشريف منير، وصلاح عبد الله، ومروة عبدالمنعم.